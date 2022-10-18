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Знайшли 26 жертву розстрілу автоколони на Харківщині: хлопець пройшов 1,5 км і помер у посадці

Альона Мазуренко Вівторок, 18 жовтня 2022, 11:49

Правоохоронці 17 жовтня виявили 26 жертву розстрілу російськими військовими колони автівок, яка сталася 25 вересня поблизу села Курилівка Куп’янського району.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "17 жовтня прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими СБУ з урахуванням показань свідків по шляху можливого відходу поранених виявили 26 жертву розстрілу російськи військовими колони автівок — 19-річного юнака.

За попередніми даними, після розстрілу автомобільної колони він, поранений, пройшов близько 1,5 км та помер у посадці. Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи".

Деталі: Також встановлено, що під час розстрілу вдалось врятуватись двом дітям — хлопчику віком 1,1 років та дівчинці, якій 5,5 років. Їхні батьки загинули.

Дітей врятували небайдужі перехожі. Наразі діти перебувають у безпеці та вже передані рідним.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 1 жовтня стало відомо, що внаслідок обстрілу росіянами цивільної автоколони біля села Курилівка Куп’янського району Харківщини загинули 24 людини, серед них вагітна жінка і 13 дітей. Обстріл стався 25 вересня близько 09:00.

12 жовтня під час додаткового огляду поблизу села Курилівка Куп’янського району Харківської області правоохоронці виявили у лісосмузі 25 жертву розстрілу росіянами автомобільної колони: імовірно, 75-річна жінка перед смертю проповзла двісті метрів. 

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Теми: Харківська областьобстрілРосіявбивство
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