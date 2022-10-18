Нашли 26 жертву расстрела автоколонны на Харьковщине: парень прошел 1,5 км и умер в посадке

Правоохранители 17 октября обнаружили 26 жертву расстрела российскими военными колонны автомобилей, которая произошла 25 сентября вблизи села Куриловка Купянского района.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "17 октября прокуроры Харьковской областной прокуратуры совместно со следователями СБУ с учетом показаний свидетелей по пути возможного отхода раненых обнаружили 26 жертву расстрела российскими военными колонны автомобилей - 19-летнего юношу.

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По предварительным данным, после расстрела автомобильной колонны он, раненый, прошел около 1,5 км и умер в посадке. Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы".

Детали: Также установлено, что во время расстрела удалось спастись двум детям - мальчику в возрасте 1,1 лет и девочке, которой 5,5 лет. Их родители погибли.

Детей спасли неравнодушные прохожие. Сейчас дети находятся в безопасности и уже переданы родным.

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Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 438 УКУ.

Предыстория: 1 октября стало известно, что в результате обстрела россиянами гражданской автоколонны возле села Куриловка Купянского района Харьковской области погибли 24 человека, в том числе беременная женщина и 13 детей. Обстрел произошел 25 сентября около 09:00.

12 октября во время дополнительного осмотра вблизи села Куриловка Купянского района Харьковской области правоохранители обнаружили в лесополосе 25 жертву расстрела россиянами автомобильной колонны: вероятно, 75-летняя женщина перед смертью проползла двести метров.