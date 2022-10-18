У частині Києва після удару зникли електрика і вода, киян просять економити їх

У Києві внаслідок ракетних обстрілів, що сталися цього ранку, пошкоджено два об’єкти інфраструктури, киян закликають економити електроенергію та воду або ж зробити запас води.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, "Київводоканал"

Пряма мова: "У Києві в результаті ракетних обстрілів російськими варварами пошкоджені два об’єкти критичної інфраструктури. Триває ліквідація надзвичайної ситуації. На місцях працюють аварійно-рятувальні служби.

Наразі частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. В деяких будинках можливе пониження тиску в водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води.

Звертаюся до всіх киян максимально економити електроенергію. Не вмикати потужні електроприлади – кондиціонери, електрочайники, мікрохвильові печі тощо".

Деталі: Мешканцям, де понижений тиск у водопровідній мережі, мер рекомендував максимально економно зараз витрачати воду.

В оселях, де вже тимчасово припинене водопостачання, мешканців просять знайти найближчий від дому бюветний комплекс, колонку чи автомат з продажу питної поди, та зробити запас води.

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"Міські служби роблять усе можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію та повернути киянам життєво необхідні послуги", – запевнив Кличко.

"Київводоканал" також розсилає повідомлення, що через пошкодження об’єктів енергозабезпечення можливе пониження тиску у водопровідній мережі міста, а також може спостерігатись підвищення кольоровості та каламутності води.

У Печерському районі можлива відсутність водопостачання, в такому разі воду будуть підвозити автотранспортом.

"Така ситуація триватиме до усунення пошкоджень інфраструктури, орієнтовно протягом однієї доби. Київводоканал робить усе можливе, щоб у цій надзвичайній ситуації забезпечити місто мінімальним об’ємом води", – уточнює КП.

Цьому передувало: Вранці 18 жовтня російські війська вчинили нову атаку на енергетичну інфраструктуру на лівому березі Києва.

Попереднього разу енергетичні об'єкти Києва та низки регіонів України зазнали масованої атаки 10 жовтня.