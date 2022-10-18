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Росія знову б’є по енергетиці України: у Києві вибухи, у Броварах працює ППО

"Українська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 09:18
Дим над Києвом, фото УП

Російські війська вчинили нову атаку на енергетичну інфраструктуру на лівому березі Києва, водночас у Броварах поблизу столиці працюють засоби протиповітряної оборони.

Джерело: журналісти "Української правди", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, міський голова Києва Віталій Кличко, міський голова Броварів Ігор Сапожко

Деталі: Близько 9-ї ранку кияни чули вибух на лівому березі і гуркіт у небі.

У деяких районах зникло світло.

Пряма мова Тимошенка: "Попередньо 3 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на лівому березі міста".

Пряма мова Кличка: "Зранку в Києві знову вибухи. Деснянський район. Об‘єкт критичної інфраструктури. Всі служби слідують на місце. Детальніша інформація згодом".

Пряма мова Сапожко: "У Броварах чутно вибухи. Працює ППО".

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Оновлення: За даними прокуратури, внаслідок ракетної атаки на об’єкт енергозабезпечення на лівому березі Києва у вівторок загинули дві людини, ще одна особа зазнала поранень.

Деталі: Зранку 18 жовтня російські війська знову атакують енергетичну інфраструктуру України. Є влучання у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Житомирі. У деяких із цих міст зникла електроенергія або почалися перебої з нею. 

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Теми: КиївКиївська областьенергетикавійна
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