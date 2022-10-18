В части Киева после удара исчезли электричество и вода, киевлян просят экономить их

В Киеве в результате ракетных обстрелов, произошедших в это утро, повреждены два объекта инфраструктуры, киевлян призывают экономить электроэнергию и воду или же сделать запас воды.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко, "Киевводоканал"

Прямая речь: "В Киеве в результате ракетных обстрелов российскими варварами повреждены два объекта критической инфраструктуры. Идет ликвидация чрезвычайной ситуации. На местах работают аварийно-спасательные службы.

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В настоящее время частично ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы. В некоторых домах возможно понижение давления в водопроводной сети, изменение цвета и прозрачность воды.

Обращаюсь ко всем киевлянам максимально экономить электроэнергию. Не включать мощные электроприборы – кондиционеры, электрочайники, микроволновые печи и тому подобное".

Детали: Жителям, где пониженное давление в водопроводной сети, мэр рекомендовал максимально экономно сейчас тратить воду.

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В квартирах, где уже временно прекращено водоснабжение, жителей просят найти ближайший от дома бюветный комплекс, колонку или автомат по продаже питьевого пода и сделать запас воды.

"Городские службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и вернуть киевлянам жизненно необходимые услуги", – заверил Кличко.

"Киевводоканал" также рассылает сообщения, что из-за повреждений объектов энергообеспечения возможно снижение давления в водопроводной сети города, а также может наблюдаться повышение цветности и мутности воды.

В Печерском районе возможно отсутствие водоснабжения, в таком случае воду будут подвозить автотранспортом.

"Такая ситуация будет продолжаться до устранения повреждений инфраструктуры, ориентировочно в течение суток. Киевводоканал делает все возможное, чтобы в этой ситуации обеспечить город минимальным объемом воды", – уточняет КП.

Этому предшествовало: Утром 18 октября российские войска совершили новую атаку на энергетическую инфраструктуру на левом берегу Киева.

В предыдущий раз энергетические объекты Киева и ряда регионов Украины подверглись массированной атаке 10 октября.