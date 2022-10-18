Гіркін уже в Україні – розвідка

Колишній "міністр оборони ДНР", ексватажок донецьких бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков) уже перебуває на території окупованої росіянами України.

Джерело: голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю проєкту "Орестократія"

Пряма мова: "Нам відоме одне з його місцезнаходжень. Він уже прибув на територію окупованої України".

Деталі: Буданов нагадав, що ГУР пропонує винагороду 100 тисяч доларів за передачу Гіркіна в український полон. Відповідну інформацію треба передавати за номером 093-117-58-09.

За словами голови розвідки, на цей номер уже надійшло "кілька абсолютно реальних пропозицій".

Очільник ГУР наголосив, що 100 тисяч доларів - невисока ціна за такого цінного полоненого. Адже Гіркін є "важливим носієм інформації" і являє собою важливу особу для міжнародного кримінального судочинства. "Це, як то кажуть, клієнт Гааги", - відмітив Буданов.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ