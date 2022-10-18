Гіркін уже в Україні – розвідка
Колишній "міністр оборони ДНР", ексватажок донецьких бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков) уже перебуває на території окупованої росіянами України.
Джерело: голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю проєкту "Орестократія"
Пряма мова: "Нам відоме одне з його місцезнаходжень. Він уже прибув на територію окупованої України".
Деталі: Буданов нагадав, що ГУР пропонує винагороду 100 тисяч доларів за передачу Гіркіна в український полон. Відповідну інформацію треба передавати за номером 093-117-58-09.
За словами голови розвідки, на цей номер уже надійшло "кілька абсолютно реальних пропозицій".
Очільник ГУР наголосив, що 100 тисяч доларів - невисока ціна за такого цінного полоненого. Адже Гіркін є "важливим носієм інформації" і являє собою важливу особу для міжнародного кримінального судочинства. "Це, як то кажуть, клієнт Гааги", - відмітив Буданов.
Що передувало:
- 15 жовтня дружина Гіркіна Мирослава Регінська опублікувала їхнє спільне фото, де ексватажок бойовиків вдягнений у військову форму. Так вона натякнула, що він пішов воювати проти України.
- Українські патріоти і активісти пообіцяли 50 тисяч доларів за взяття Гіркіна в полон.
- Головне управління розвідки також гарантувало винагороду за полоненого бойовика, але суму запропонувала вдвічі більшу – 100 тисяч доларів.