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Гіркін уже в Україні – розвідка

Євген КізіловВівторок, 18 жовтня 2022, 16:39
Гіркін уже в Україні – розвідка
ігор гіркін (стрєлков), Getty Images

Колишній "міністр оборони ДНР", ексватажок донецьких бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков) уже перебуває на території окупованої росіянами України.

Джерело: голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю проєкту "Орестократія"

Пряма мова: "Нам відоме одне з його місцезнаходжень. Він уже прибув на територію окупованої України".

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Деталі: Буданов нагадав, що ГУР пропонує винагороду 100 тисяч доларів за передачу Гіркіна в український полон. Відповідну інформацію треба передавати за номером 093-117-58-09.

За словами голови розвідки, на цей номер уже надійшло "кілька абсолютно реальних пропозицій".

Очільник ГУР наголосив, що 100 тисяч доларів - невисока ціна за такого цінного полоненого. Адже Гіркін є "важливим носієм інформації" і являє собою важливу особу для міжнародного кримінального судочинства. "Це, як то кажуть, клієнт Гааги", - відмітив Буданов.

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Що передувало:

  • 15 жовтня дружина Гіркіна Мирослава Регінська опублікувала їхнє спільне фото, де ексватажок бойовиків вдягнений у військову форму. Так вона натякнула, що він пішов воювати проти України.
  • Українські патріоти і активісти пообіцяли 50 тисяч доларів за взяття Гіркіна в полон.
  • Головне управління розвідки також гарантувало винагороду за полоненого бойовика, але суму запропонувала вдвічі більшу – 100 тисяч доларів.

Теми: ГіркінрозвідкавійнаУкраїна
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