Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гиркин уже в Украине – разведка

Евгений КизиловВторник, 18 октября 2022, 16:39
игорь гиркин (стрелков), Getty Images

Бывший "министр обороны ДНР", экс-главарь донецких боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) уже находится на территории оккупированной россиянами Украины.

Источник: глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью проекту "Орестократия"

Прямая речь: "Нам известно одно из его местонахождений. Он уже прибыл на территорию оккупированной Украины".

Детали: Буданов напомнил, что ГУР предлагает награду в 100 тысяч долларов за передачу Гиркина в украинский плен. Соответствующую информацию надо передавать по телефону 093-117-58-09.

По словам главы разведки, на этот номер уже поступило "несколько абсолютно реальных предложений".

Глава ГУР подчеркнул, что 100 тысяч долларов - невысокая цена за такого ценного пленного. Ведь Гиркин является "важным носителем информации" и представляет собой важное лицо для международного уголовного судопроизводства. "Это, как говорится, клиент Гааги", - отметил Буданов.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 15 октября жена Гиркина Мирослава Регинская опубликовала их совместное фото, где экс-главарь боевиков одет в военную форму. Так она намекнула, что он пошел воевать против Украины.
  • Украинские патриоты и активисты пообещали 50 тысяч долларов за взятие Гиркина в плен.
  • Главное управление разведки также гарантировало вознаграждение за пленного боевика, но сумму предложила вдвое большую - 100 тысяч долларов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Темы: ГиркинразведкавойнаУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Неравномерная мобилизация в России вызывает социальный разлом – ISW

Гауляйтер Стремоусов заявил о подготовке наступления ВСУ на Херсон

СБУ: Мэр Белгород-Днестровского напал на правоохранителей во время обысков

Обращение Кремля за помощью к Ирану является признанием его банкротства – Зеленский

Оккупанты все больше боятся за Херсон: Суровикин допускает "непростые решения"

Генсек НАТО анонсировал предоставление Украине "в ближайшие дни" систем ПВО против дронов

Все новости...
Гиркин
Гиркин мог пойти воевать: за взятие его в плен обещают уже 50 тысяч долларов
Гиркин ехал на войну в Украину, но его задержали в Крыму – российские каналы
СБУ ликвидировала в Донецкой области схрон с оружием террориста Гиркина
Последние новости
08:20
США поднимали истребители для перехвата двух российских бомбардировщиков возле Аляски
08:06
Россияне обстреляли Энергодар, частично попали свет и вода – мэр
07:45
Украинские военные за ночь сбили над Николаевщиной 12 "Шахедов"
07:20
ВСУ отбили атаки врага в районах 11 населенных пунктов – сводка
06:22
США и союзники поднимут вопрос "иранских дронов" на Совбезе ООН – СМИ
05:26
Неравномерная мобилизация в России вызывает социальный разлом – ISW
04:55
Боксер Усик стал амбассадором United24
04:29
Оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе - Вилкул
03:30
Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по опорным пунктам и позициям врага – ОК "Юг"
02:32
Партия экс-премьера Болгарии, победившая на выборах, не смогла сформировать новое правительство
Все новости...