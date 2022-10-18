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Гиркин уже в Украине – разведка

Евгений КизиловВторник, 18 октября 2022, 16:39
Гиркин уже в Украине – разведка
игорь гиркин (стрелков), Getty Images

Бывший "министр обороны ДНР", экс-главарь донецких боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) уже находится на территории оккупированной россиянами Украины.

Источник: глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью проекту "Орестократия"

Прямая речь: "Нам известно одно из его местонахождений. Он уже прибыл на территорию оккупированной Украины".

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Детали: Буданов напомнил, что ГУР предлагает награду в 100 тысяч долларов за передачу Гиркина в украинский плен. Соответствующую информацию надо передавать по телефону 093-117-58-09.

По словам главы разведки, на этот номер уже поступило "несколько абсолютно реальных предложений".

Глава ГУР подчеркнул, что 100 тысяч долларов - невысокая цена за такого ценного пленного. Ведь Гиркин является "важным носителем информации" и представляет собой важное лицо для международного уголовного судопроизводства. "Это, как говорится, клиент Гааги", - отметил Буданов.

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Что предшествовало:

  • 15 октября жена Гиркина Мирослава Регинская опубликовала их совместное фото, где экс-главарь боевиков одет в военную форму. Так она намекнула, что он пошел воевать против Украины.
  • Украинские патриоты и активисты пообещали 50 тысяч долларов за взятие Гиркина в плен.
  • Главное управление разведки также гарантировало вознаграждение за пленного боевика, но сумму предложила вдвое большую - 100 тысяч долларов.

Темы: ГиркинразведкавойнаУкраина
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