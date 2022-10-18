Гиркин уже в Украине – разведка

Бывший "министр обороны ДНР", экс-главарь донецких боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) уже находится на территории оккупированной россиянами Украины.

Источник: глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью проекту "Орестократия"

Прямая речь: "Нам известно одно из его местонахождений. Он уже прибыл на территорию оккупированной Украины".

Детали: Буданов напомнил, что ГУР предлагает награду в 100 тысяч долларов за передачу Гиркина в украинский плен. Соответствующую информацию надо передавать по телефону 093-117-58-09.

По словам главы разведки, на этот номер уже поступило "несколько абсолютно реальных предложений".

Глава ГУР подчеркнул, что 100 тысяч долларов - невысокая цена за такого ценного пленного. Ведь Гиркин является "важным носителем информации" и представляет собой важное лицо для международного уголовного судопроизводства. "Это, как говорится, клиент Гааги", - отметил Буданов.

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