Гиркин уже в Украине – разведка
Бывший "министр обороны ДНР", экс-главарь донецких боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) уже находится на территории оккупированной россиянами Украины.
Источник: глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью проекту "Орестократия"
Прямая речь: "Нам известно одно из его местонахождений. Он уже прибыл на территорию оккупированной Украины".
Детали: Буданов напомнил, что ГУР предлагает награду в 100 тысяч долларов за передачу Гиркина в украинский плен. Соответствующую информацию надо передавать по телефону 093-117-58-09.
По словам главы разведки, на этот номер уже поступило "несколько абсолютно реальных предложений".
Глава ГУР подчеркнул, что 100 тысяч долларов - невысокая цена за такого ценного пленного. Ведь Гиркин является "важным носителем информации" и представляет собой важное лицо для международного уголовного судопроизводства. "Это, как говорится, клиент Гааги", - отметил Буданов.
Что предшествовало:
- 15 октября жена Гиркина Мирослава Регинская опубликовала их совместное фото, где экс-главарь боевиков одет в военную форму. Так она намекнула, что он пошел воевать против Украины.
- Украинские патриоты и активисты пообещали 50 тысяч долларов за взятие Гиркина в плен.
- Главное управление разведки также гарантировало вознаграждение за пленного боевика, но сумму предложила вдвое большую - 100 тысяч долларов.