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Розіграш трьох шевронів "Батальйону Монако". Звернення Михайла Ткача

Михайло ТкачВівторок, 18 жовтня 2022, 18:10
Розіграш трьох шевронів Батальйону Монако. Звернення Михайла Ткача

Вітаю, друзі!

Ми сьогодні опублікували матеріал "Батальйон Монако 2".

Ці три шеврони "Батальйону Монако" отримають ті, хто протягом доби зроблять найбільші внески в рамках нашого збору на реабілітацію військових АЗОВу, які повернулися з полону.

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Тобто до 18 години 19.10.2022.

Нагадаю, "Українська правда" разом з патронатною службою "АЗОВу" оголосила збір на реабілітацію військових.

Збираємо 5 000 000 гривень. Вже є половина збору. До кінця тижня ми хочемо закрити збір.

ВІДЕО ДНЯ

"Бійці" батальйону Монако, не соромтеся і теж беріть участь. Буде легше один одного розрізняти.

Бо, наскільки я розумію, після другого матеріалу від українських номерів таки дехто буде вимушений відмовитись.

Реквізити збору: 

Посилання на Банку: monobank.ua

Номер картки Банки: 5375 4112 0097 1765

Дякую🙏
Все буде Україна!

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