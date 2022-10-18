Розіграш трьох шевронів "Батальйону Монако". Звернення Михайла Ткача
Вітаю, друзі!
Ми сьогодні опублікували матеріал "Батальйон Монако 2".
Ці три шеврони "Батальйону Монако" отримають ті, хто протягом доби зроблять найбільші внески в рамках нашого збору на реабілітацію військових АЗОВу, які повернулися з полону.
Тобто до 18 години 19.10.2022.
Нагадаю, "Українська правда" разом з патронатною службою "АЗОВу" оголосила збір на реабілітацію військових.
Збираємо 5 000 000 гривень. Вже є половина збору. До кінця тижня ми хочемо закрити збір.
"Бійці" батальйону Монако, не соромтеся і теж беріть участь. Буде легше один одного розрізняти.
Бо, наскільки я розумію, після другого матеріалу від українських номерів таки дехто буде вимушений відмовитись.
Реквізити збору:
Посилання на Банку: monobank.ua
Номер картки Банки: 5375 4112 0097 1765
Дякую🙏
Все буде Україна!