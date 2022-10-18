Розыгрыш трех шевронов "Батальона Монако". Обращение Михаила Ткача (укр)
Вітаю, друзі!
Ми сьогодні опублікували матеріал "Батальйон Монако 2".
Ці три шеврони "Батальйону Монако" отримають ті, хто протягом доби зроблять найбільші внески в рамках нашого збору на реабілітацію військових АЗОВу, які повернулися з полону.
Тобто до 18 години 19.10.2022.
Нагадаю, "Українська правда" разом з патронатною службою "АЗОВу" оголосила збір на реабілітацію військових.
Збираємо 5 000 000 гривень. Вже є половина збору. До кінця тижня ми хочемо закрити збір.
"Бійці" батальйону Монако, не соромтеся і теж беріть участь. Буде легше один одного розрізняти.
Бо, наскільки я розумію, після другого матеріалу від українських номерів таки дехто буде вимушений відмовитись.
Реквізити збору:
Посилання на Банку: monobank.ua
Номер картки Банки: 5375 4112 0097 1765
Дякую🙏
Все буде Україна!