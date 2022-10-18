Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты все больше боятся за Херсон: Суровикин допускает "непростые решения"

"Украинская правда"Вторник, 18 октября 2022, 21:21
сергей суровикин (в центре), Getty Images

Новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин не исключает принятие "непростых решений" касательно предстоящего прихода в оккупированный Херсон ВСУ.

Источник: Суровикин в разговоре с журналистами во вторник, передает "Интерфакс"

Прямая речь: "Дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая, не исключается принятие непростых решений".

Детали: Также Суровикин заявил о якобы готовящемся ракетном ударе ВСУ по Херсону и по плотине Каховской ГЭС, и что якобы поэтому из города будут "эвакуировать" население.

"Мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих", - сказал Суровикин.

Суровикин признался, что обстановка складывается напряженная – украинская армия прорывает его оборону.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Западные военные чиновники полагают, что украинская армия может освободить Херсон от российских захватчиков уже во второй декаде октября.
  • Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо даже обратился к руководству России с просьбой помочь вывезти жителей из региона, в РФ заявили, что обеспечат "бесплатным проживанием" всех, кто выедет из Херсонщины в Россию.
  • Кроме того, по данным Генштаба, россияне начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из оккупированной части Херсонщины в оккупированный Крым.
  • Также стало известно, что оккупанты вывозят из оккупированного Херсона в оккупированный Крым коллаборационистов и членов их семей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Темы: ХерсонвойнаоккупацияРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Коллаборант Сальдо заявил, что вся так называемая "власть" уезжает из Херсона

Оккупанты хотят вывезти около 50-60 тысяч жителей из 4 районов Херсонщины

Зеленский уволил посла в Казахстане, которого Астана просила заменить после скандала с Москвой

Неравномерная мобилизация в России вызывает социальный разлом – ISW

Гауляйтер Стремоусов заявил о подготовке наступления ВСУ на Херсон

СБУ: Мэр Белгород-Днестровского напал на правоохранителей во время обысков

Все новости...
Встреча Зеленского и Путина в Турции невозможна до прекращения аннексии - советник Эрдогана
ЧВК "Вагнера" наполовину состоит из заключенных – сводка Генштаба
Генсек НАТО: нельзя сравнивать заявку Украины со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс
Гауляйтер Сальдо объявил про "организованное перемещение" населения на левый берег Днепра
Последние новости
13:07
Польша подписала соглашение с Южной Кореей о закупке почти 300 РСЗО Chunmoo
12:59
На Киевщине проходит разминирование, одновременно началась тревога
12:41
Оккупанты Мариуполя демонтировали памятник жертвам голодомора
12:38
"Спрятался в добробат": СБУ задержала бучанца, который помогал россиянам во время оккупации
12:38
Пропаганда Орбана убеждает граждан, что санкции ЕС против Путина - это "бомбардировка" Венгрии
12:23
Зона безопасности вокруг ЗАЭС: глава МАГАТЭ Гросси может снова приехать в Украину и РФ
12:21
Россияне попали в объект инфраструктуры вблизи Запорожья, в Орехове ранили 8 человек
12:15
Парламент Финляндии поддержал строительство ограждения на границе с Россией
12:01
Citibank в РФ начал предупреждать клиентов о сворачивании бизнеса
12:00
видеоПограничники в темноте сбили "Шахед" из стрелкового оружия
Все новости...