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Оккупанты все больше боятся за Херсон: Суровикин допускает "непростые решения"

"Украинская правда"Вторник, 18 октября 2022, 21:21
Оккупанты все больше боятся за Херсон: Суровикин допускает непростые решения
сергей суровикин (в центре), Getty Images

Новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин не исключает принятие "непростых решений" касательно предстоящего прихода в оккупированный Херсон ВСУ.

Источник: Суровикин в разговоре с журналистами во вторник, передает "Интерфакс"

Прямая речь: "Дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая, не исключается принятие непростых решений".

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Детали: Также Суровикин заявил о якобы готовящемся ракетном ударе ВСУ по Херсону и по плотине Каховской ГЭС, и что якобы поэтому из города будут "эвакуировать" население.

"Мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих", - сказал Суровикин.

Суровикин признался, что обстановка складывается напряженная – украинская армия прорывает его оборону.

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Что предшествовало:

  • Западные военные чиновники полагают, что украинская армия может освободить Херсон от российских захватчиков уже во второй декаде октября.
  • Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо даже обратился к руководству России с просьбой помочь вывезти жителей из региона, в РФ заявили, что обеспечат "бесплатным проживанием" всех, кто выедет из Херсонщины в Россию.
  • Кроме того, по данным Генштаба, россияне начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из оккупированной части Херсонщины в оккупированный Крым.
  • Также стало известно, что оккупанты вывозят из оккупированного Херсона в оккупированный Крым коллаборационистов и членов их семей.

Темы: ХерсонвойнаоккупацияРосcия
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