Оккупанты все больше боятся за Херсон: Суровикин допускает "непростые решения"

Новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин не исключает принятие "непростых решений" касательно предстоящего прихода в оккупированный Херсон ВСУ.

Источник: Суровикин в разговоре с журналистами во вторник, передает "Интерфакс"

Прямая речь: "Дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая, не исключается принятие непростых решений".

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Детали: Также Суровикин заявил о якобы готовящемся ракетном ударе ВСУ по Херсону и по плотине Каховской ГЭС, и что якобы поэтому из города будут "эвакуировать" население.

"Мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих", - сказал Суровикин.

Суровикин признался, что обстановка складывается напряженная – украинская армия прорывает его оборону.

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