Оккупанты все больше боятся за Херсон: Суровикин допускает "непростые решения"
Новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин не исключает принятие "непростых решений" касательно предстоящего прихода в оккупированный Херсон ВСУ.
Источник: Суровикин в разговоре с журналистами во вторник, передает "Интерфакс"
Прямая речь: "Дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая, не исключается принятие непростых решений".
Детали: Также Суровикин заявил о якобы готовящемся ракетном ударе ВСУ по Херсону и по плотине Каховской ГЭС, и что якобы поэтому из города будут "эвакуировать" население.
"Мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих", - сказал Суровикин.
Суровикин признался, что обстановка складывается напряженная – украинская армия прорывает его оборону.
Что предшествовало:
- Западные военные чиновники полагают, что украинская армия может освободить Херсон от российских захватчиков уже во второй декаде октября.
- Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо даже обратился к руководству России с просьбой помочь вывезти жителей из региона, в РФ заявили, что обеспечат "бесплатным проживанием" всех, кто выедет из Херсонщины в Россию.
- Кроме того, по данным Генштаба, россияне начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из оккупированной части Херсонщины в оккупированный Крым.
- Также стало известно, что оккупанты вывозят из оккупированного Херсона в оккупированный Крым коллаборационистов и членов их семей.