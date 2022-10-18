Зеленський: Німецька ППО IRIS-T дуже добре себе показала
Вівторок, 18 жовтня 2022, 23:29
Президент Володимир Зеленський назвав німецький комплекс IRIS-T ефективним та повідомив, що ППО "дуже добре себе показала".
Джерело: Зеленський у відеозверненні
Пряма мова: "Дуже добре показала себе німецька IRIS-T – це справді ефективна система. Працюємо з партнерами, щоб дати ще більше захисту українському небу".
Що цьому передувало:
- 14 жовтня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що отримана від Німеччини система ППО IRIS-T вже використовується Збройними силами на півдні України.
- 12 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що Україна отримала з Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T.
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