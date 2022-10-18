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Зеленський: Німецька ППО IRIS-T дуже добре себе показала

"Українська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 23:29
Зеленський: Німецька ППО IRIS-T дуже добре себе показала
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський назвав німецький комплекс IRIS-T ефективним та повідомив, що ППО "дуже добре себе показала".

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Дуже добре показала себе німецька IRIS-T – це справді ефективна система. Працюємо з партнерами, щоб дати ще більше захисту українському небу".  

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Що цьому передувало: 

  • 14 жовтня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що отримана від Німеччини система ППО IRIS-T вже використовується Збройними силами на півдні України. 
  • 12 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що Україна отримала з Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Теми: ЗеленськийПовітряні сили ЗСУ
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