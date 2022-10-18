Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Німецька ППО IRIS-T дуже добре себе показала

"Українська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 23:29
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський назвав німецький комплекс IRIS-T ефективним та повідомив, що ППО "дуже добре себе показала".

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Дуже добре показала себе німецька IRIS-T – це справді ефективна система. Працюємо з партнерами, щоб дати ще більше захисту українському небу".  

Що цьому передувало: 

  • 14 жовтня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що отримана від Німеччини система ППО IRIS-T вже використовується Збройними силами на півдні України. 
  • 12 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що Україна отримала з Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T.

ВІДЕО ДНЯ

Підписуйтесь на наш канал в Telegram

Теми: ЗеленськийПовітряні сили ЗСУ
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Греція розпочала передачу БМП-1 Україні

документ Путін ввів воєнний стан на анексованих територіях України

Київрада в умовах війни виділила 183 млн на добудову мосту: прокуратура закликає до здорового глузду

Польща підписала угоду з Південною Кореєю про закупівлю майже 300 РСЗВ Chunmoo

Окупанти Маріуполя демонтували пам'ятник жертвам голодомору

Колаборант Сальдо заявив, що вся так звана "влада" їде з Херсона

Усі новини...
Зеленський
Звернення Кремля по допомогу до Ірану є визнанням його банкрутства – Зеленський
Зеленський виступить на саміті лідерів ЄС - ЗМІ
Зустріч Зеленського й Путіна в Туреччині неможлива до припинення анексії – радник Ердогана
Останні новини
15:48
"Нова пошта" відкрила відділення у Кракові
15:46
В Україні заборонили відпускати рецептурні ліки без рецепту
15:40
Росіяни поцілили в енергооб'єкт на Вінничині - ОВА
15:24
Греція розпочала передачу БМП-1 Україні
15:21
Повітряні сили "Центру" приземлили 12 ворожих цілей
15:18
Рада відновила оформлення оренди землі сільгосппризначення
15:11
Над Києвом ППО збила кілька російських ракет, небезпека зберігається
15:07
Посол Німеччини: російський наратив про "втечу" дипломатів з Києва - брехня
15:00
фотоУ Чернігові вибух від "Шахеда", над Кіптями збили дві російських ракети
14:57
Індія розгляне пропозицію щодо цінової стелі на нафту з РФ – міністр
Усі новини...