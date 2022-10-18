Зеленський: Німецька ППО IRIS-T дуже добре себе показала

Президент Володимир Зеленський назвав німецький комплекс IRIS-T ефективним та повідомив, що ППО "дуже добре себе показала".

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Дуже добре показала себе німецька IRIS-T – це справді ефективна система. Працюємо з партнерами, щоб дати ще більше захисту українському небу".

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Що цьому передувало: