Зеленский: Немецкая ПВО IRIS-T очень хорошо себя показала

Президент Владимир Зеленский назвал немецкий комплекс IRIS-T эффективным и сообщил, что ПВО "очень хорошо себя показала".

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Очень хорошо показала себя немецкая IRIS-T – это действительно эффективная система. Работаем с партнерами, чтобы дать еще больше защиты украинскому небу".

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