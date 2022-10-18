Зеленский: Немецкая ПВО IRIS-T очень хорошо себя показала

Президент Владимир Зеленский назвал немецкий комплекс IRIS-T эффективным и сообщил, что ПВО "очень хорошо себя показала".

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Очень хорошо показала себя немецкая IRIS-T – это действительно эффективная система. Работаем с партнерами, чтобы дать еще больше защиты украинскому небу".

Что этому предшествовало:

14 октября Воздушные силы ВСУ сообщили, что полученная от Германии система ПВО IRIS-T уже используется Вооруженными силами на юге Украины.

12 октября министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Украина получила из Германии первую систему противовоздушной обороны IRIS-T.