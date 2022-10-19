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Боксер Усик став амбасадором United24

Ольга Глущенко Середа, 19 жовтня 2022, 04:55
Олександр Усик, фото getty images

Президент України повідомив, що український боксер і чемпіон світу Олександр Усик став новим амбасадором United24.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Олександр Усик став новим амбасадором United24. Я щойно говорив з ним і подякував йому за готовність працювати для України.

Олександр зосередиться на проєктах, присвячених відбудові нашої країни, зокрема у Київській області".

Деталі: Зеленський нагадав, що амбасадорами разом з Усиком уже є Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна, Лієв Шрайбер, Барбра Стрейзанд і Марк Гемілл.

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Теми: УсикЗеленськийспортвійна
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