Боксер Усик стал амбассадором United24

Президент Украины сообщил, что украинский боксер и чемпион мира Александр Усик стал новым амбассадором United24.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Александр Усик стал новым амбассадором United24. Я только что говорил с ним и поблагодарил его за готовность работать для Украины.

Александр сосредоточится на проектах, посвященных восстановлению нашей страны, в частности в Киевской области".

Детали: Зеленский напомнил, что амбассадорами вместе с Усиком уже есть Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Imagine Dragons, креативный директор Balenciaga Демна, Лиев Шрайбер, Барбра Стрейзанд и Марк Хэмилл.