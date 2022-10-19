Боксер Усик стал амбассадором United24
Среда, 19 октября 2022, 04:55
Президент Украины сообщил, что украинский боксер и чемпион мира Александр Усик стал новым амбассадором United24.
Источник: Зеленский в видеообращении
Прямая речь: "Александр Усик стал новым амбассадором United24. Я только что говорил с ним и поблагодарил его за готовность работать для Украины.
Александр сосредоточится на проектах, посвященных восстановлению нашей страны, в частности в Киевской области".
Детали: Зеленский напомнил, что амбассадорами вместе с Усиком уже есть Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Imagine Dragons, креативный директор Balenciaga Демна, Лиев Шрайбер, Барбра Стрейзанд и Марк Хэмилл.
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