Росіяни обстріляли Енергодар, частково зникли світло і вода – мер
Середа, 19 жовтня 2022, 08:06
Російські військові у ніч на 19 жовтня обстріляли Енергодар, місто-супутник Запорізької АЕС, у деяких районах зникли електроенергія та подача води.
Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов
Пряма мова: "Вночі Енергодар знову зазнав обстрілів. Місто частково без світла і води.
Обстріли спочатку промисловоі зони, а потім і самого міста почались близько опівночі і не вщухають зранку.
Є повідомлення про пошкодження однієї з підстанцій, в також будівлі виконавчого комітету міської ради".
Деталі: Інформації про постраждалих серед цивільного населення станом на 07:37 не надходило.
Орлов попросив усіх залишатися вдома та дотримуватися правила двох стін до стабілізації ситуації.
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