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Росіяни обстріляли Енергодар, частково зникли світло і вода – мер

Олена РощінаСереда, 19 жовтня 2022, 08:06

Російські військові у ніч на 19 жовтня обстріляли Енергодар, місто-супутник Запорізької АЕС, у деяких районах зникли електроенергія та подача води.

Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов

Пряма мова: "Вночі Енергодар знову зазнав обстрілів. Місто частково без світла і води. 

Обстріли спочатку промисловоі зони, а потім і самого міста почались близько опівночі і не вщухають зранку.

Є повідомлення про пошкодження однієї з підстанцій, в також будівлі виконавчого комітету міської ради". 

Деталі: Інформації про постраждалих серед цивільного населення станом на 07:37 не надходило.

 

Орлов попросив усіх залишатися вдома та дотримуватися правила двох стін до стабілізації ситуації.

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Теми: ЕнергодарЗАЕСвійна
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