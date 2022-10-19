Россияне обстреляли Энергодар, частично попали свет и вода – мэр

Российские военные в ночь на 19 октября обстреляли Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС, в некоторых районах пропали электроэнергия и подача воды.

Источник: городской глава Энергодара Дмитрий Орлов

Прямая речь: "Ночью Энергодар снова подвергся обстрелам. Город частично без света и воды.

Обстрелы сначала промышленной зоны, а затем и самого города начались около полуночи и не утихают утром.

Есть сообщения о повреждениях одной из подстанций, в также здания исполнительного комитета городского совета".

Детали: Информация о пострадавших среди гражданского населения по состоянию на 07:37 не поступала.

Орлов попросил всех оставаться дома и соблюдать правила двух стен до стабилизации ситуации.