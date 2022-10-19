Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли Энергодар, частично попали свет и вода – мэр

Елена РощинаСреда, 19 октября 2022, 08:06

Российские военные в ночь на 19 октября обстреляли Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС, в некоторых районах пропали электроэнергия и подача воды.

Источник: городской глава Энергодара Дмитрий Орлов

Прямая речь: "Ночью Энергодар снова подвергся обстрелам. Город частично без света и воды.

Реклама:

Обстрелы сначала промышленной зоны, а затем и самого города начались около полуночи и не утихают утром.

Есть сообщения о повреждениях одной из подстанций, в также здания исполнительного комитета городского совета".

Детали: Информация о пострадавших среди гражданского населения по состоянию на 07:37 не поступала.

ВИДЕО ДНЯ
 

Орлов попросил всех оставаться дома и соблюдать правила двух стен до стабилизации ситуации.

Темы: ЭнергодарЗАЭСвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

Все новости...
Энергодар
В штабе ОМОНа в оккупированном Энергодаре прогремел взрыв: залетел украинский дрон
На совещание оккупантов в Энергодаре "залетел" дрон: ранен полковник МВД России – разведка
Персонал ЗАЭС сопротивляется требованию оккупантов запустить блок №4 – "Энергоатом"
Последние новости
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
Все новости...
Реклама: