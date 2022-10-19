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Філатов розповів, як йому пропонували хабар у 22 млн євро

Ірина БалачукСереда, 19 жовтня 2022, 11:03
Борис Філатов. Фото з Telegram

Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив інформацію про те, що нардеп VIII скликання Максим Микитась пропонував йому хабар у розмірі 22 млн євро за можливість будувати метро в місті.

Джерело: Філатов у Telegram

Пряма мова Філатова: "Звичайно, ви вже прочитали цю новину. Так, підтверджую, це – правда...

Коли мені запропонували хабар, то я спочатку витріщив очі від такого нахабства, а потім потопав у НАБУ, як цього прямо вимагає від чиновників закон "Про запобігання корупції"".

Деталі: Філатов висловив сподівання, що після цієї історії "всілякі шахраї, нарешті, перестануть лізти до нього з непристойними пропозиціями, а деякі його підлеглі все ж таки зрозуміють, що, якщо хтось крастиме, то він нікого не буде прикривати".

Мер Дніпра додав, що відмовився від хабара – "хоча й дуже хотілося залишити його собі" – з низки причин.

За його словами, нечесно і недобре красти в країні, яка захлинається від крові. Крім того, якщо людина хоче, щоб дітям і онукам дісталася успішна і справедлива держава, то має докласти до цього особистих зусиль, зокрема, борючись із корупцією.

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При цьому Філатов додав, що не брав і не бере участі в жодних оперативних "комбінаціях" правоохоронних органів.

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Теми: ФілатовМикитасьхабар
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