Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Филатов рассказал, как ему предлагали взятку в 22 млн евро

Ирина БалачукСреда, 19 октября 2022, 11:03
Филатов рассказал, как ему предлагали взятку в 22 млн евро
Борис Филатов. Фото из Telegram

Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил информацию о том, что нардеп VIII созыва Максим Микитась предлагал ему взятку в размере 22 млн евро за возможность строить метро в городе.

Источник: Филатов в Telegram

Прямая речь Филатова: "Конечно, вы уже прочитали эту новость. Да, подтверждаю, это – правда…

Когда мне предложили взятку, то я вначале вытаращил глаза от такой наглости, а потом потопал в НАБУ, как этого прямо требует от чиновников закон "О предотвращения коррупции"".

Реклама:

Детали: Филатов выразил надежду, что после этой истории "всякие жулики, наконец, перестанут лезть к нему с неприличными предложениями, а некоторые его подчинённые всё-таки поймут, что, если кто-то проворуется, то он никого не будет прикрывать".

Мэр Днепра добавил, что отказался от взятки – "хотя и очень хотелось оставить её себе" – по ряду причин.

По его словам, нечестно и нехорошо красть в захлёбывающейся от крови стране. Кроме того, если человек хочет, чтобы детям и внукам досталась успешное и справедливое государство, то должен приложить к этому личные усилия – в том числе, борясь с коррупцией.

ВИДЕО ДНЯ

При этом Филатов добавил, что не принимал и не принимает участия ни в каких оперативных "комбинациях" правоохранительных органов.

Предыстория: 

Темы: ФилатовМикитасьвзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

Все новости...
Филатов
В Днепре в результате обстрела РФ погибли женщина и 3-летний ребенок – мэр
Отстранение Атрошенко – это избирательность и несправедливость – Филатов
Гражданством Корбана занимался не Зеленский или Ермак – Филатов
Последние новости
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
Все новости...
Реклама: