Филатов рассказал, как ему предлагали взятку в 22 млн евро

Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил информацию о том, что нардеп VIII созыва Максим Микитась предлагал ему взятку в размере 22 млн евро за возможность строить метро в городе.

Источник: Филатов в Telegram

Прямая речь Филатова: "Конечно, вы уже прочитали эту новость. Да, подтверждаю, это – правда…



Когда мне предложили взятку, то я вначале вытаращил глаза от такой наглости, а потом потопал в НАБУ, как этого прямо требует от чиновников закон "О предотвращения коррупции"".

Детали: Филатов выразил надежду, что после этой истории "всякие жулики, наконец, перестанут лезть к нему с неприличными предложениями, а некоторые его подчинённые всё-таки поймут, что, если кто-то проворуется, то он никого не будет прикрывать".

Мэр Днепра добавил, что отказался от взятки – "хотя и очень хотелось оставить её себе" – по ряду причин.

По его словам, нечестно и нехорошо красть в захлёбывающейся от крови стране. Кроме того, если человек хочет, чтобы детям и внукам досталась успешное и справедливое государство, то должен приложить к этому личные усилия – в том числе, борясь с коррупцией.

При этом Филатов добавил, что не принимал и не принимает участия ни в каких оперативных "комбинациях" правоохранительных органов.

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