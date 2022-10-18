Микитася зловили на спробі дати хабар Філатову
Забудовника Максима Микитася затримали після спроби дати багатомільйонний хабар міському голові Дніпра Борису Філатову.
Джерело: пресслужба НАБУ
Дослівно: "18 жовтня 2022 року НАБУ і САП викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра.
Це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні".
Деталі: Слідство повідомляє, що у жовтні 2022 року колишній народний депутат України (у минулому — топпосадовець державної компанії "УкрБуд") Микитась запропонував міському голові Дніпра Філатову хабар за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом.
Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року.
"Лояльність" мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро.
Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.
Микитася затримали. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру. Попередня правова кваліфікація правопорушення – ч. 4 ст. 369 ККУ.
Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра.
Екснардеп є також є обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії. Справа наразі слухається у суді.
Знати більше: "Я сиджу – а він у владі". Микитась про покази на заступника голови ОП Татарова і помсту за це
Передісторія:
- У кінці грудня Національна поліція оголосила забудовнику Микитасю підозру в замовленні викрадення людини. Йдеться про юриста Олега Мірошниченка.
- 31 грудня 2020 року його відправили під варту в цій справі. Микитась і його захист вважають розслідування поліції помстою за свідчення проти Татарова. У березні 2021-го Микитася звільнили з-під варти.
- Захист забудовника Максима Микитася відмовився від своєї скарги до Антикорупційного суду щодо передачі справи заступника голови Офісу президента Олега Татарова з НАБУ до ДБР.