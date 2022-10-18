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Микитася зловили на спробі дати хабар Філатову

Альона Мазуренко Вівторок, 18 жовтня 2022, 18:37
Микитася зловили на спробі дати хабар Філатову
Максим Микитась

Забудовника Максима Микитася затримали після спроби дати багатомільйонний хабар міському голові Дніпра Борису Філатову.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "18 жовтня 2022 року НАБУ і САП викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра.

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Це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні".

Деталі: Слідство повідомляє, що у жовтні 2022 року колишній народний депутат України (у минулому — топпосадовець державної компанії "УкрБуд") Микитась запропонував міському голові Дніпра Філатову хабар за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом.

Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року.

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"Лояльність" мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро.

Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.

Микитася затримали. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру. Попередня правова кваліфікація правопорушення – ч. 4 ст. 369 ККУ.

Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра.

Екснардеп є також є обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії. Справа наразі слухається у суді.

Знати більше: "Я сиджу – а він у владі". Микитась про покази на заступника голови ОП Татарова і помсту за це

Передісторія:

  • У кінці грудня Національна поліція оголосила забудовнику Микитасю підозру в замовленні викрадення людини. Йдеться про юриста Олега Мірошниченка.
  • 31 грудня 2020 року його відправили під варту в цій справі. Микитась і його захист вважають розслідування поліції помстою за свідчення проти Татарова. У березні 2021-го Микитася звільнили з-під варти.
  • Захист забудовника Максима Микитася відмовився від своєї скарги до Антикорупційного суду щодо передачі справи заступника голови Офісу президента Олега Татарова з НАБУ до ДБР.

Теми: МикитасьФілатовхабарНАБУ
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