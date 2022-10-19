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Лукашенко боїться реакції суспільства на мобілізацію і участь у війні – розвідка

Ірина БалачукСереда, 19 жовтня 2022, 13:59
Олександр Лукашенко. Фото president.gov.by

Головне управління розвідки повідомляє, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко усвідомлює, що оголошення часткової мобілізації в республіці може призвести до соціального вибуху.

Джерело: ГУР МОУ

Дослівно розвідка: "Білоруська влада уважно спостерігає за безладом, що відбувається в рамках так званої "часткової мобілізації" в РФ та розуміє, що у разі оголошення часткової мобілізації в РБ, ситуація буде ще складнішою й може призвести до соціального вибуху в країні".

Деталі: За даними ГУР, білоруські спецслужби приховано вивчають можливу реакцію суспільства та готовність долучитися до протестних заходів у випадку мобілізації.

Також розвідники вважають, що незаконний білоруський режим все більше усвідомлює усю небезпеку прийняття ним рішення про відкрите приєднання до російської війни проти України.

Тому Лукашенко продовжує робити гучні заяви та показувати президенту РФ Володимиру Путіну, що своїми діями він виконує союзницькі зобов’язання – зокрема, відволікає частину резервів ЗСУ від можливого їх застосування на фронті на сході та півдні України.

"Зазначене свідчіть, що самопроголошена білоруська влада не впевнена у підтримці широкими верствами населення рішень щодо участі своєї країни у воєнних авантюрах РФ", – підсумували в розвідці.

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Теми: ЛукашенкоБілорусьмобілізаціявійна
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