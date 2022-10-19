Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лукашенко боїться реакції суспільства на мобілізацію і участь у війні – розвідка

Ірина БалачукСереда, 19 жовтня 2022, 13:59
Лукашенко боїться реакції суспільства на мобілізацію і участь у війні – розвідка
Олександр Лукашенко. Фото president.gov.by

Головне управління розвідки повідомляє, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко усвідомлює, що оголошення часткової мобілізації в республіці може призвести до соціального вибуху.

Джерело: ГУР МОУ

Дослівно розвідка: "Білоруська влада уважно спостерігає за безладом, що відбувається в рамках так званої "часткової мобілізації" в РФ та розуміє, що у разі оголошення часткової мобілізації в РБ, ситуація буде ще складнішою й може призвести до соціального вибуху в країні".

Реклама:

Деталі: За даними ГУР, білоруські спецслужби приховано вивчають можливу реакцію суспільства та готовність долучитися до протестних заходів у випадку мобілізації.

Також розвідники вважають, що незаконний білоруський режим все більше усвідомлює усю небезпеку прийняття ним рішення про відкрите приєднання до російської війни проти України.

Тому Лукашенко продовжує робити гучні заяви та показувати президенту РФ Володимиру Путіну, що своїми діями він виконує союзницькі зобов’язання – зокрема, відволікає частину резервів ЗСУ від можливого їх застосування на фронті на сході та півдні України.

ВІДЕО ДНЯ

"Зазначене свідчіть, що самопроголошена білоруська влада не впевнена у підтримці широкими верствами населення рішень щодо участі своєї країни у воєнних авантюрах РФ", – підсумували в розвідці.

Передісторія: 

Теми: ЛукашенкоБілорусьмобілізаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Лукашенко
"Вагнерівці" з Білорусі нікуди не тікають – Лукашенко
Лукашенко заявив, що не давав гарантій безпеки Пригожину, і відбілює Путіна
Лукашенко привітав українців і порадив використати сусідство для припинення "конфронтації"
Останні новини
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
Усі новини...
Реклама: