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Лукашенко боится реакции общества на мобилизацию и участие в войне – разведка

Ирина БалачукСреда, 19 октября 2022, 13:59
Лукашенко боится реакции общества на мобилизацию и участие в войне – разведка
Александр Лукашенко. Фото president.gov.by

Главное управление разведки сообщает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко осознает, что объявление частичной мобилизации в республике может привести к социальному взрыву.

Источник: ГУР МОУ

Дословно разведка: "Белорусская власть внимательно наблюдает за беспорядком, который происходит в рамках так называемой "частичной мобилизации" в РФ и понимает, что в случае объявления частичной мобилизации в РБ, ситуация будет еще сложнее и может привести к социальному взрыву в стране".

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Детали: По данным ГУР, белорусские спецслужбы скрыто изучают возможную реакцию общества и готовность присоединиться к протестным мероприятиям в случае мобилизации.

Также разведчики считают, что незаконный белорусский режим все больше осознает всю опасность принятия им решения об открытом присоединении к российской войне против Украины.

Поэтому Лукашенко продолжает делать громкие заявления и показывать президенту РФ Владимиру Путину, что своими действиями он выполняет союзнические обязательства – в частности, отвлекает часть резервов ВСУ от возможного их применения на фронте на востоке и юге Украины.

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"Указанное свидетельствует, что самопровозглашенная белорусская власть не уверена в поддержке широкими слоями населения решения об участии своей страны в военных авантюрах РФ", – подытожили в разведке.

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Темы: ЛукашенкоБеларусьмобилизациявойна
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