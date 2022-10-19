Лукашенко боится реакции общества на мобилизацию и участие в войне – разведка

Главное управление разведки сообщает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко осознает, что объявление частичной мобилизации в республике может привести к социальному взрыву.

Источник: ГУР МОУ

Дословно разведка: "Белорусская власть внимательно наблюдает за беспорядком, который происходит в рамках так называемой "частичной мобилизации" в РФ и понимает, что в случае объявления частичной мобилизации в РБ, ситуация будет еще сложнее и может привести к социальному взрыву в стране".

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Детали: По данным ГУР, белорусские спецслужбы скрыто изучают возможную реакцию общества и готовность присоединиться к протестным мероприятиям в случае мобилизации.

Также разведчики считают, что незаконный белорусский режим все больше осознает всю опасность принятия им решения об открытом присоединении к российской войне против Украины.

Поэтому Лукашенко продолжает делать громкие заявления и показывать президенту РФ Владимиру Путину, что своими действиями он выполняет союзнические обязательства – в частности, отвлекает часть резервов ВСУ от возможного их применения на фронте на востоке и юге Украины.

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"Указанное свидетельствует, что самопровозглашенная белорусская власть не уверена в поддержке широкими слоями населения решения об участии своей страны в военных авантюрах РФ", – подытожили в разведке.

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