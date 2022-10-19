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Над Києвом ППО збила кілька російських ракет, небезпека зберігається

"Українська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 15:11
Над Києвом ППО збила кілька російських ракет, небезпека зберігається
Дим над Київщиною, фото УП

У Києві та Вишгородському районі Київської області пролунали звуки вибухів, працює протиповітряна оборона. 

Джерело: журналісти "Української правди", міський голова Києва Віталій Кличко

Деталі: Мер столиці Віталій Кличко о 14:57 повідомив, що над Києвом сили протиповітряної оборони збили кілька російських ракет і ППО продовжує працювати.

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Звуки вибухів кияни почали чути після 14:10 і в центрі Києва, і на лівому березі столиці, і в Вишгороді.

Близько 15:15 почалася нова хвиля вибухів. 

У деяких районах столиці зникли світло та інтернет.

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Перед цим повідомлялося, що в Київській області працює протиповітряна оборона (ППО).

Крім того, у Вишгородському районі на 19 жовтня планувалися роботи з розмінування

У Києві з 12:49, а в Київській області з 12:50 оголошено повітряну тривогу.

УП, оновлено від 14:27
Теми: КиївКиївська областьвибух
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