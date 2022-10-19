Над Києвом ППО збила кілька російських ракет, небезпека зберігається
У Києві та Вишгородському районі Київської області пролунали звуки вибухів, працює протиповітряна оборона.
Джерело: журналісти "Української правди", міський голова Києва Віталій Кличко
Деталі: Мер столиці Віталій Кличко о 14:57 повідомив, що над Києвом сили протиповітряної оборони збили кілька російських ракет і ППО продовжує працювати.
Звуки вибухів кияни почали чути після 14:10 і в центрі Києва, і на лівому березі столиці, і в Вишгороді.
Близько 15:15 почалася нова хвиля вибухів.
У деяких районах столиці зникли світло та інтернет.
Перед цим повідомлялося, що в Київській області працює протиповітряна оборона (ППО).
Крім того, у Вишгородському районі на 19 жовтня планувалися роботи з розмінування.
У Києві з 12:49, а в Київській області з 12:50 оголошено повітряну тривогу.