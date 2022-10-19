Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет, опасность сохраняется

"Украинская правда"Среда, 19 октября 2022, 15:11
Дым над Киевской областью, фото УП

В Киеве и Вышгородском районе Киевской области прогремели звуки взрывов, работает противовоздушная оборона. 

Источник: журналисты "Украинской правды", городской глава Киева Виталий Кличко

Детали: Мэр столицы Виталий Кличко в 14:57 сообщил, что над Киевом силы противовоздушной обороны сбили несколько российских ракет и ПВО продолжает работать.

Звуки взрывов киевляне начали слышать после 14:10 и в центре Киева, и на левом берегу столицы, и в Вышгороде.

Около 15:15 началась новая волна взрывов. 

В некоторых районах столицы пропали свет и интернет.

Перед этим сообщалось, что в Киевской области работает противовоздушная оборона (ПВО).

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, в Вышгородском районе на 19 октября планировались работы по разминированию

В Киеве с 12:49, а в Киевской области с 12:50 объявлена воздушная тревога.

УП, обновлено от 14:27
Темы: КиевКиевская областьвзрыв
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ISW: Россияне хотят прикрыть свой провал на Херсонщине ударом по Каховской ГЭС

В Киеве начались отключения электроэнергии

На Сумщине полностью отключат водоснабжение и уличное освещение

Зеленский: За месяц украинские военные сбили 233 "Шахеда"

видеоВ Белгороде горит электроподстанция из-за "перенапряжения" – СМИ

Зеленский не исключает выведения из строя энергосистемы: Готовимся к разным сценариям

Все новости...
Киев
Кличко: Тепло в Киеве начнем включать 20 октября
Посол Германии: российский нарратив о "бегстве" дипломатов из Киева - ложь
В Киеве восстановили движение по улице Жилянской, где "Шахед" попал в жилой дом
Последние новости
07:05
Сводка Генштаба: Иран и РФ готовят операторов не только для "Шахедов", но и для новых дронов "Араш-2"
06:41
ISW: Россияне хотят прикрыть свой провал на Херсонщине ударом по Каховской ГЭС
05:30
США готовы к санкциям против Ирана за дроны-камикадзе
04:37
Politico: В Республиканской партии США возник раскол относительно помощи Украине
03:50
Чехия может передать Украине новый пакет военной помощи
03:30
США наложили санкции на россиянина и две его компании, скупавшие военные технологии
01:49
ВСУ ударили по пунктам развертывания трех российских ЗРК — Командование
01:00
В Киеве начались отключения электроэнергии
00:40
На Сумщине полностью отключат водоснабжение и уличное освещение
23:53
"У чекистов истерика": Зеленский о "военном положении" на оккупированных территориях
Все новости...