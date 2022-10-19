Над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет, опасность сохраняется

В Киеве и Вышгородском районе Киевской области прогремели звуки взрывов, работает противовоздушная оборона.

Источник: журналисты "Украинской правды", городской глава Киева Виталий Кличко

Детали: Мэр столицы Виталий Кличко в 14:57 сообщил, что над Киевом силы противовоздушной обороны сбили несколько российских ракет и ПВО продолжает работать.

Звуки взрывов киевляне начали слышать после 14:10 и в центре Киева, и на левом берегу столицы, и в Вышгороде.

Около 15:15 началась новая волна взрывов.

В некоторых районах столицы пропали свет и интернет.

Перед этим сообщалось, что в Киевской области работает противовоздушная оборона (ПВО).

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Кроме того, в Вышгородском районе на 19 октября планировались работы по разминированию.

В Киеве с 12:49, а в Киевской области с 12:50 объявлена воздушная тревога.