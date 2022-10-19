МЗС назвало мету воєнного стану Путіна

Міністерство закордонних справ України вважає, що президент РФ Володимир Путін запровадив воєнний стан на нових окупованих територіях з метою придушити опір місцевого населення.

Джерело: МЗС на своєму сайті

Дослівно: "Оголошення так званого "воєнного стану" з боку РФ має на меті придушити опір мешканців Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини, які виступають проти російської окупації. Навіть масована російська пропаганда не здатна замаскувати провал зусиль Росії з анексії українських територій.

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Указ Путіна є нікчемним. Він не несе правових наслідків для України та її громадян, а також для міжнародної спільноти. Натомість такий крок є черговим прикладом злочинів російського керівництва проти Української держави та українців".

Деталі: Міністерство закликало Захід якнайшвидше надати Україні сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони.

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