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Данілов про воєнний стан Путіна: Підготовка до масової депортації і ще один злочин

Валентина РоманенкоСереда, 19 жовтня 2022, 17:22
Данілов про воєнний стан Путіна: Підготовка до масової депортації і ще один злочин
Олексій Данілов. фото РНБО

Оголошенням воєнного стану на тимчасово окупованих територіях режим Володимира Путіна планує скоїти ще один злочин, який повинен засудити світ.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов у Twitter

Пряма мова: "Воєнний стан Путіна в анексованих регіонах України – це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони Росії для зміни етнічного складу окупованої території. Злочин, який має бути засуджений ООН і який вже був вчинений Росією в Криму й залишився не покараний".

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Що передувало: 19 жовтня президент країни-агресора Росії Володимир Путін оголосив про рішення запровадити воєнний стан в анексованих частинах Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України.

Крім цього представники окупаційної "адміністрації" Херсона й області заявили, що планують вивезти приблизно 50-60 тисяч жителів із 4 правобережних районів області на лівий берег Дніпра або в Росію у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо: Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що розв'язавши проти України повномасштабну війну, Росія запустила процес своєї деколонізації. На думку Данілова, в останні дні війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу — кожен хід погіршує ситуацію і наближує до фіналу.

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Теми: війнаПутінокупаціяДанілов
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