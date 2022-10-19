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МИД назвал цель военного положения Путина

Евгений КизиловСреда, 19 октября 2022, 19:39
глава мид дмитрий кулеба, Getty Images

Министерство иностранных дел Украины считает, что президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на оккупированных территориях с целью подавить сопротивление местного населения.

Источник: МИД на своем сайте

Дословно: "Объявление так называемого "военного положения" со стороны РФ имеет целью подавить сопротивление жителей Луганщины, Донетчины, Запорожья и Херсонщины, которые выступают против российской оккупации. Даже массированная российская пропаганда не способна замаскировать провал усилий России по аннексии украинских территорий.

Указ Путина является ничтожным. Он не несет правовых последствий для Украины и ее граждан, а также для международного сообщества. Зато такой шаг является очередным примером преступлений российского руководства против Украинского государства и украинцев".

Детали: Министерство призвало Запад как можно быстрее предоставить Украине современные системы противоракетной и противовоздушной обороны.

Что предшествовало:

  • Путин ввел военное положение во временно оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что объявлением военного положения режим Путина готовит массовую депортацию украинцев с их земли.

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Темы: ПутинВоенное положениеМИД
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