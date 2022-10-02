WP: в рамках обміну Абрамович був посередником, спілкувався з головою ФСБ і Єрмаком 

РОМАН АБРАМОВИЧ У ЛОНДОНІ 2016 РОКУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Російський олігарх Роман Абрамович у рамках переговорів щодо обміну полоненими між Україною і Росією тісно спілкувався з директором ФСБ Олександром Бортніковим і керівником Офісу президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.

Джерело: Washington Post

Деталі: Повідомляється, що посередником, який обмінювався повідомленнями між Москвою і Києвом, був російський підсанкційний олігарх Роман Абрамович.

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Американські та українські офіційні особи розглядають зусилля Абрамовича як засіб поліпшення свого становища на Заході, адже він перебуває під санкціями.

Протягом кількох місяців Абрамович літав до Ер-Ріяда і Москви для укладення угоди, тісно спілкуючись із директором ФСБ Олександром Бортніковим і керівником апарату Зеленського Андрієм Єрмаком.

У цей час Абрамович інформував українських чиновників про перспективи Кремля, навіть коли деякі з помічників Зеленського сумнівалися, що Путін зрештою схвалить угоду, яку готують.

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Прес-секретар Абрамовича не відповіла на прохання про коментар.

Раніше повідомлялося, що російський олігарх Роман Абрамович зустрічався зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом в Ер-Ріяді наприкінці серпня в межах перемовин щодо обміну полоненими між Україною і Росією.

Про це писав Bloomberg із посиланням на три джерела.

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