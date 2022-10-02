WP: в рамках обміну Абрамович був посередником, спілкувався з головою ФСБ і Єрмаком
Російський олігарх Роман Абрамович у рамках переговорів щодо обміну полоненими між Україною і Росією тісно спілкувався з директором ФСБ Олександром Бортніковим і керівником Офісу президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.
Джерело: Washington Post
Деталі: Повідомляється, що посередником, який обмінювався повідомленнями між Москвою і Києвом, був російський підсанкційний олігарх Роман Абрамович.
Американські та українські офіційні особи розглядають зусилля Абрамовича як засіб поліпшення свого становища на Заході, адже він перебуває під санкціями.
Протягом кількох місяців Абрамович літав до Ер-Ріяда і Москви для укладення угоди, тісно спілкуючись із директором ФСБ Олександром Бортніковим і керівником апарату Зеленського Андрієм Єрмаком.
У цей час Абрамович інформував українських чиновників про перспективи Кремля, навіть коли деякі з помічників Зеленського сумнівалися, що Путін зрештою схвалить угоду, яку готують.
Прес-секретар Абрамовича не відповіла на прохання про коментар.
Раніше повідомлялося, що російський олігарх Роман Абрамович зустрічався зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом в Ер-Ріяді наприкінці серпня в межах перемовин щодо обміну полоненими між Україною і Росією.
Про це писав Bloomberg із посиланням на три джерела.
Передісторія:
- 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Росії повернули - Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
- Раніше британське видання The Times зі своїх джерел розповіло, що Абрамович брав активну участь як посередник між Кремлем і Банковою, зокрема особисто возив записку від президента України Володимира Зеленського до російського президента Володимира Путіна в Москву.
- У квітні Абрамович, проти якого запровадили санкції ЄС і Британія, приїжджав до Києва, щоби спробувати відновити переговорний процес між Україною та Росією.
- Російський президент Володимир Путін заявив 12 квітня, що переговори з Україною зайшли в глухий кут.