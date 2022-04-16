Абрамович знову навідався до Києва, щоби спробувати відновити переговори України і РФ – ЗМІ

Російський олігарх Роман Абрамович, проти якого запровадили санкції ЄС і Британія, навідався до Києва, щоби спробувати відновити переговорний процес між Україною та Росією.

Джерело: Bloomberg з посиланням на свої джерела

Деталі: Джерела журналістів сказали, що Абрамович приїжджав до Києва, аби спробувати запропонувати шляхи відновлення перемовин між делегаціями України і РФ.

Реклама:

Російський бізнесмен буцімто зустрічався зі членами української переговорної групи й обговорив можливі шляхи відновлення перемовин.

Наразі процес переговорів призупинився після того, як у світових ЗМІ оприлюднили тіла загиблих мешканців Київщини, закатованих російськими солдатами, зокрема в Бучі. Крім того, російська влада не надала офіційної відповіді стосовно пропозицій українців врегулювання війни на очній зустрічі делегацій у Стамбулі 29 березня.

Речник Абрамовича на запит Bloomberg сказав, що він не в Києві, і відмовився коментувати візити олігарха. Член української переговорної групи Михайло Подоляк відмовився надати коментар. Так само не відповів на запит речник Кремля Дмитро Пєсков.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам 16 квітня сказав, що Абрамович не є нейтральною стороною в переговорах, і що українські інтереси не збігаються з інтересами російського підприємця. Однак українські переговорники сподіваються скористатися його допомогою в дипломатичному врегулюванні.

Пряма мова Зеленського: "Я не думаю, що у когось з російської сторони є нейтральна позиція. Я вважаю, що російська сторона, їх дипломати чи бізнесмени, відстоюють саме російську сторону і тільки свої інтереси. І наші інтереси не можуть співпадати. Ми можемо бути зацікавлені у вирішенні тих чи інших питань не військовим шляхом, припинення війни.

Я думаю, що Абрамович, він у складі цієї делегації, я не знаю, про всіх інших. Те, що мені казали, та інформація, яка у мене є, що він представляв ту сторону, яка виступає за дипломатичне вирішення цього питання і про зупинення війни. Знову-таки, ніхто не може гарантувати, що це є правда, що це не якась там гра.

Але тим не менше, я вважаю, що це краще, ніж коли розмовляють дві сторони, одна за те, щоби зупинити війну, а інша сторона за те, щоби повністю знищити цей народ".

Передісторія: