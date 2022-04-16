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Абрамович знову навідався до Києва, щоби спробувати відновити переговори України і РФ – ЗМІ

Денис КарловськийСубота, 16 квітня 2022, 22:17
Роман Абрамович у Стамбулі 29 березня. фото: getty images

Російський олігарх Роман Абрамович, проти якого запровадили санкції ЄС і Британія, навідався до Києва, щоби спробувати відновити переговорний процес між Україною та Росією.

Джерело: Bloomberg з посиланням на свої джерела

Деталі: Джерела журналістів сказали, що Абрамович приїжджав до Києва, аби спробувати запропонувати шляхи відновлення перемовин між делегаціями України і РФ. 

Російський бізнесмен буцімто зустрічався зі членами української переговорної групи й обговорив можливі шляхи відновлення перемовин. 

Наразі процес переговорів призупинився після того, як у світових ЗМІ оприлюднили тіла загиблих мешканців Київщини, закатованих російськими солдатами, зокрема в Бучі. Крім того, російська влада не надала офіційної відповіді стосовно пропозицій українців врегулювання війни на очній зустрічі делегацій у Стамбулі 29 березня.

Речник Абрамовича на запит Bloomberg сказав, що він не в Києві, і відмовився коментувати візити олігарха. Член української переговорної групи Михайло Подоляк відмовився надати коментар. Так само не відповів на запит речник Кремля Дмитро Пєсков.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам 16 квітня сказав, що Абрамович не є нейтральною стороною в переговорах, і що українські інтереси не збігаються з інтересами російського підприємця. Однак українські переговорники сподіваються скористатися його допомогою в дипломатичному врегулюванні.

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Пряма мова Зеленського: "Я не думаю, що у когось з російської сторони є нейтральна позиція. Я вважаю, що російська сторона, їх дипломати чи бізнесмени, відстоюють саме російську сторону і тільки свої інтереси. І наші інтереси не можуть співпадати. Ми можемо бути зацікавлені у вирішенні тих чи інших питань не військовим шляхом, припинення війни.

Я думаю, що Абрамович, він у складі цієї делегації, я не знаю, про всіх інших. Те, що мені казали, та інформація, яка у мене є, що він представляв ту сторону, яка виступає за дипломатичне вирішення цього питання і про зупинення війни. Знову-таки, ніхто не може гарантувати, що це є правда, що це не якась там гра.

Але тим не менше, я вважаю, що це краще, ніж коли розмовляють дві сторони, одна за те, щоби зупинити війну, а інша сторона за те, щоби повністю знищити цей народ".

Передісторія:

  • Раніше британське видання The Times зі своїх джерел розповіло, що Абрамович брав активну участь як посередник між Кремлем і Банковою, зокрема особисто возив записку від президента України Володимира Зеленського до російського президента Володимира Путіна в Москву.
  • 28 березня американське видання Wall Street Journal та міжнародна група розслідувачів Bellingcat зі своїх джерел оприлюднили інформацію, що проти ночі на 4 березня два члени української делегації та Абрамович відчули симптоми отруєння хімічною зброєю після того, як вони розмовляли із Зеленським на Банковій.
  • 27 березня в інтерв'ю російським журналістам Зеленський підтвердив, що Абрамович був залучений у перемовини українських та російських делегацій у Білорусі. Перед цим джерела видання Wall Street Journal стверджували, що Зеленський буцімто в телефонній розмові з президентом США Джо Байденом попросив не запроваджувати санкції проти Абрамовича, бо він залучений до мирних перемовин з Росією.
  • Президент Зеленський в інтерв'ю ВВС сказав, що жахіття, скоєні російськими окупантами в Бучі, Бородянці та Маріуполі, звужують перспективи на ведення мирних перемовин. 16 квітня він сказав українським журналістам, що знищення захисників Маріуполя поставить крапку в спробах дипломатичного врегулювання війни. За його словами, перемовини зайшли в глухий кут, бо Україна не буде торгувати своїми людьми та територіями.
  • Російський президент Володимир Путін заявив 12 квітня, що переговори з Україною зайшли в глухий кут. Він не хоче, аби українці говорили про жахіття в Бучі, а також претендували на Крим і Донбас.

Теми: переговориРосіяолігархиОфіс президента
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