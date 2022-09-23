Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Абрамович был посредником на переговорах об обмене пленными - Bloomberg

Станислав ПогориловПятница, 23 сентября 2022, 22:26
РОМАН АБРАМОВИЧ, ФОТО: GETTY IMAGES

Российский олигарх Роман Абрамович встречался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в Эр-Рияде в конце августа в рамках переговоров по обмену пленными между Украиной и Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.

Источник: Bloomberg

Детали: После обмена, по данным британских СМИ, Абрамович приветствовал пятерых освобожденных британцев на борту частного самолета, который направлялся в Саудовскую Аравию из России, и вручил им айфоны, чтобы они могли позвонить родным и сказать, что возвращаются домой.

Пресс-служба самого российского олигарха не ответила на просьбу о комментарии относительно участия Абрамовича в посредничестве.

На брифинге по результатам обмена пленными руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов не ответил на вопрос УП относительно участия Абрамовича в обмене пленными.

"К сожалению, я не могу прямо ответить на ваши вопросы по одной простой причине: если я на данном этапе раскрою все подробности, все коммуникационные линии и личности людей, с которыми мы работаем, которые работают на нас, следующие операции у нас могут не получиться", - сказал Буданов.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. России вернули - Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
  • Ранее британское издание The Times со своих источников рассказало, что Абрамович активно участвовал как посредник между Кремлем и Банковой, в частности лично возил записку от президента Украины Владимира Зеленского к российскому президенту Владимиру Путину в Москву.
  • В апреле Абрамович, против которого ввели санкции ЕС и Британия, приезжал в Киев, чтобы попытаться возобновить переговорный процесс между Украиной и Россией.
  • Российский президент Владимир Путин заявил 12 апреля, что переговоры с Украиной зашли в тупик

Темы: войнаРосcияУкраинапленные
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Путин лично не разрешил войскам отступить из Херсона – NYT

фотоСБУ установила личность командира россиян, который приказывал пытать украинцев в Херсоне

фотоОбстрел Запорожья: количество раненых возросло до 9, люди ночевали в автобусе

Различные условия мобилизации в регионах могут обострить социальное напряжение в России – ISW

Зеленский: "Я шокирован. Израиль нам ничего не дал"

Украина лишила посла Ирана аккредитации из-за ударов иранских беспилотников

Все новости...
война
Днепропетровщина: российский дрон-камикадзе упал во двор – 6 пострадавших
Украина лишила посла Ирана аккредитации из-за ударов иранских беспилотников
Блинкен предостерег Китай от поддержки войны РФ против Украины
Последние новости
13:22
видеоВооруженные оккупанты ходят по квартирам в Запорожье, ищут людей на "референдум"
13:03
На Житомирщине засудили мужчину, который убил двух собак для приготовления пищи
13:00
Немецкий политик: Для Путина беженцы из Украины являются частью стратегии войны
12:42
Глава Якутии требует вернуть домой тех, кого мобилизовали "по ошибке"
12:38
Франция установит минимальную плату за доставку книг, заказанных онлайн
12:25
фотоРоссияне обстреляли Марганец, несколько гражданских в больнице
12:17
Байден отобрал у Афганистана статус основного союзника за пределами НАТО
12:07
Тело военного с сине-желтым браслетом на руке передали для захоронения
11:59
Путин лично не разрешил войскам отступить из Херсона – NYT
11:42
"Зерновая инициатива": еще восемь судов отправятся с агропродукцией
Все новости...