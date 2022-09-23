Абрамович был посредником на переговорах об обмене пленными - Bloomberg
Российский олигарх Роман Абрамович встречался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в Эр-Рияде в конце августа в рамках переговоров по обмену пленными между Украиной и Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.
Источник: Bloomberg
Детали: После обмена, по данным британских СМИ, Абрамович приветствовал пятерых освобожденных британцев на борту частного самолета, который направлялся в Саудовскую Аравию из России, и вручил им айфоны, чтобы они могли позвонить родным и сказать, что возвращаются домой.
Пресс-служба самого российского олигарха не ответила на просьбу о комментарии относительно участия Абрамовича в посредничестве.
На брифинге по результатам обмена пленными руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов не ответил на вопрос УП относительно участия Абрамовича в обмене пленными.
"К сожалению, я не могу прямо ответить на ваши вопросы по одной простой причине: если я на данном этапе раскрою все подробности, все коммуникационные линии и личности людей, с которыми мы работаем, которые работают на нас, следующие операции у нас могут не получиться", - сказал Буданов.
Предистория:
- 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. России вернули - Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
- Ранее британское издание The Times со своих источников рассказало, что Абрамович активно участвовал как посредник между Кремлем и Банковой, в частности лично возил записку от президента Украины Владимира Зеленского к российскому президенту Владимиру Путину в Москву.
- В апреле Абрамович, против которого ввели санкции ЕС и Британия, приезжал в Киев, чтобы попытаться возобновить переговорный процесс между Украиной и Россией.
- Российский президент Владимир Путин заявил 12 апреля, что переговоры с Украиной зашли в тупик.