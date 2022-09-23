Абрамович был посредником на переговорах об обмене пленными - Bloomberg

Российский олигарх Роман Абрамович встречался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в Эр-Рияде в конце августа в рамках переговоров по обмену пленными между Украиной и Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.

Источник: Bloomberg

Детали: После обмена, по данным британских СМИ, Абрамович приветствовал пятерых освобожденных британцев на борту частного самолета, который направлялся в Саудовскую Аравию из России, и вручил им айфоны, чтобы они могли позвонить родным и сказать, что возвращаются домой.

Пресс-служба самого российского олигарха не ответила на просьбу о комментарии относительно участия Абрамовича в посредничестве.

На брифинге по результатам обмена пленными руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов не ответил на вопрос УП относительно участия Абрамовича в обмене пленными.

"К сожалению, я не могу прямо ответить на ваши вопросы по одной простой причине: если я на данном этапе раскрою все подробности, все коммуникационные линии и личности людей, с которыми мы работаем, которые работают на нас, следующие операции у нас могут не получиться", - сказал Буданов.

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