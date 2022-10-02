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Глава Пентагону назвав звільнення Лиману "обнадійливим успіхом"

Альона Мазуренко Неділя, 2 жовтня 2022, 04:20
Глава Пентагону назвав звільнення Лиману обнадійливим успіхом
ЛЛОЙД ОСТІН, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр оборони США Ллойд Остін у суботу привітав повернення Україною під контроль міста Лиман у Донецькій області.

Джерело: Reuters

Деталі: За його словами, для росіян Лиман був ключовим бастіоном на сході України.

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Остін зазначив, що це обнадійливий успіх українських захисників на полі бою, який створить нові дилеми для російських військових.

Що передувало: У суботу на в’їзді в місто Лиман Донецької області встановили український прапор.

Міноборони Росії заявило про відведення військ із Лимана. Однак заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що в Лимані ще тривають бої.

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Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зазначав, що український прапор уже в Лимані, але там іще тривають бойові дії.

Згодом українські військові повідомили, що звільнили місто Лиман Донецької області.

Теми: ЛиманДонецька областьСШАвійна
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