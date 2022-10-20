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США готові до санкцій проти Ірану за дрони-камікадзе

Анастасія КалатурЧетвер, 20 жовтня 2022, 05:30
США готові до санкцій проти Ірану за дрони-камікадзе
ФОТО: GETTY

США готові застосувати санкції проти Ірану через постачання Росії дронів-камікадзе.

Джерело: Держдеп США

Деталі: Зазначається, що Штати разом із Великою Британією та Францією порушили питання про передачу Іраном БПЛА Росії на засіданні Ради Безпеки ООН. Наразі Вашингтон має численні докази того, що ці БПЛА використовуються для завдання ударів по українському цивільному населенню та найважливіших об'єктах цивільної інфраструктури.

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Дослівно: "Оскільки Іран продовжує брехати і заперечувати надання зброї Росії для використання в Україні, ми маємо намір працювати з союзниками і партнерами, щоб запобігти передачі небезпечної зброї Росії.

Ми без вагань застосуємо наші санкції та інші відповідні інструменти проти всіх, хто причетний до цих поставок.

Ми також продовжимо надавати безпрецедентну безпекову допомогу Україні, включно із засобами ППО, щоб Україна могла захистити себе від цієї зброї".

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Що передувало: Посли країн-членів ЄС схвалили санкції проти Ірану за його залучення до війни, яку проти України веде Росія.

Знати більше: Літаючі смертоносні мопеди. Звідки взялися іранські безпілотники "Шахеди" та "Мохаджери", як вони працюють та чим з ними боротися

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Теми: СШАІранвійнаРосія
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