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США готовы к санкциям против Ирана за дроны-камикадзе

Анастасия КалатурЧетверг, 20 октября 2022, 05:30
США готовы к санкциям против Ирана за дроны-камикадзе
ФОТО: GETTY

США готовы применить санкции против Ирана из-за поставок России дронов-камикадзе.

Источник: Госдеп США

Детали: Отмечается, что Штаты вместе с Великобританией и Францией подняли вопрос о передаче Ираном БПЛА России на заседании Совета Безопасности ООН. Сейчас Вашингтон имеет многочисленные доказательства того, что эти БПЛА используются для нанесения ударов по украинскому гражданскому населению и важнейших объектах гражданской инфраструктуры.

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Дословно: "Поскольку Иран продолжает лгать и отрицать предоставление оружия России для использования в Украине, мы намерены работать с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить передачу опасного оружия России.

Мы без колебаний применим наши санкции и другие соответствующие инструменты против всех, кто причастен к этим поставкам.

Мы также продолжим предоставлять беспрецедентную помощь Украине в сфере безопасности, включая средства ПВО, чтобы Украина могла защитить себя от этого оружия".

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Что предшествовало: Послы стран-членов ЕС одобрили санкции против Ирана за его привлечение к войне, которую против Украины ведет Россия.

Знать больше: Летающие смертоносные мопеды. Откуда взялись иранские беспилотники "Шахеды" и "Мохаджеры", как они работают и чем с ними бороться

Напомним:

Темы: СШАИранвойнаРосcия
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