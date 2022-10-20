США готовы к санкциям против Ирана за дроны-камикадзе

США готовы применить санкции против Ирана из-за поставок России дронов-камикадзе.

Источник: Госдеп США

Детали: Отмечается, что Штаты вместе с Великобританией и Францией подняли вопрос о передаче Ираном БПЛА России на заседании Совета Безопасности ООН. Сейчас Вашингтон имеет многочисленные доказательства того, что эти БПЛА используются для нанесения ударов по украинскому гражданскому населению и важнейших объектах гражданской инфраструктуры.

Дословно: "Поскольку Иран продолжает лгать и отрицать предоставление оружия России для использования в Украине, мы намерены работать с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить передачу опасного оружия России.

Мы без колебаний применим наши санкции и другие соответствующие инструменты против всех, кто причастен к этим поставкам.

Мы также продолжим предоставлять беспрецедентную помощь Украине в сфере безопасности, включая средства ПВО, чтобы Украина могла защитить себя от этого оружия".

Что предшествовало: Послы стран-членов ЕС одобрили санкции против Ирана за его привлечение к войне, которую против Украины ведет Россия.

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