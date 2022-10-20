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Окупанти почали вивозити з Енергодара награбоване – "Енергоатом"

Олена РощінаЧетвер, 20 жовтня 2022, 09:01
Окупанти почали вивозити з Енергодара награбоване – Енергоатом
Росіяни грабують Енергодар, t.me/energodar_ukr

Російські окупанти починають вивозити українське майно з міста Енергодар у Запорізькій області, де проживають і працівники Запорізької АЕС.

Джерело: НАЕК "Енергоатом" із посиланням на Telegram-канал "Енергодар"

Дослівно: "Окупанти починають тікати з Енергодару. Паніка, страх та очікування поразки, які охопили окупантів у Херсонській та Запорізькій областях, дійшли й до Енергодару.

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Вчора, 19 жовтня, та сьогодні вночі з осередків компактного проживання російських військових і окупаційної "адміністрації" міста почали вивозити награбоване майно". 

Деталі: Місцевими жителями було зафіксовано масове пограбування готелю "Скіфський".

Згідно з повідомленням, російські загарбники "виносили звідти й пакували в автобуси та вантажівки все що можна: телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі". 

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"Така собі евакуація з пограбунком або фактично дозволене черговим указом Путіна мародерство під прикриттям введеного ним "воєнного стану" на тимчасово окупованих Росією українських територіях", – йдеться у дописі. 

Теми: ЕнергодарЗапорізька областьокупаціявійна
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