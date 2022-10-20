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Оккупанты начали вывозить из Энергодара награбленное – "Энергоатом"

Елена РощинаЧетверг, 20 октября 2022, 09:01
Россияне грабят Энергодар, t.me/energodar_ukr

Российские оккупанты начинают вывозить украинское имущество из города Энергодар в Запорожской области, где проживают и работники Запорожской АЭС.

Источник: НАЭК "Энергоатом" со ссылкой на Telegram-канал "Энергодар"

Дословно: "Оккупанты начинают бежать из Энергодара. Паника, страх и ожидание поражения, которые охватили оккупантов в Херсонской и Запорожской областях, дошли и до Энергодара.

Вчера, 19 октября, и сегодня ночью из центров компактного проживания российских военных и оккупационной "администрации" города начали вывозить награбленное имущество". 

Детали: Местными жителями было зафиксировано массовое ограбление гостиницы "Скифская".

Согласно сообщению, российские захватчики "выносили оттуда и паковали в автобусы и грузовики все что можно: телевизоры, холодильники, мебель, чайники и другие бытовые вещи". 

"Такая себе эвакуация с грабежом или фактически разрешенное очередным указом Путина мародерство под прикрытием введенного им "военного положения" на временно оккупированных Россией украинских территориях", – говорится в сообщении.

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Темы: ЭнергодарЗапорожская областьоккупациявойна
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