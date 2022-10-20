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Супутник показав, як ворог збирає сили на кордоні Білорусі й України

Євген КізіловЧетвер, 20 жовтня 2022, 12:15
Супутник показав, як ворог збирає сили на кордоні Білорусі й України
фото "Радіо Свобода"

Свіжі фотографії з супутника свідчать, що на військовому аеродромі "Зябрівка" біля кордону з Україною побільшало російської техніки та військ.

Джерело: білоруська редакція "Радіо Свобода"

Деталі: Видання звертає увагу, що протягом останнього місяця військовий аеродром "Зябрівка" під Гомелем активно змінюється. Останнім часом туди прибуло більше російської техніки та військових.

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Пряма мова джерела з Гомельського району: "Російська військова техніка і жива сила прибули в Зябрівку півтора тижні тому. Росіяни залишаються там з весни, але в обмеженій кількості. Доступ до Зябрівки, як і раніше, закритий. Як стояли, так і стоять російські війська, але зараз більше техніки і людей".

Більше деталей: Так виглядав військовий аеродром "Зябрівка" 24 серпня.

 

А так це виглядало менш ніж через два місяці, 16 жовтня.

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На знімках видно, що в північній частині аеродрому будуються піщані насипи.

 

За інформацією "Радіо Свобода", подібні споруди у вигляді курганів можна побачити, наприклад, у військовій частині 1146 зенітно-ракетного полку, яка виконує завдання з охорони Остравецької АЕС. Там на насипах встановлені радіолокаційні станції (див. фото нижче), які використовуються для ідентифікації цілей і наведення ракет.

 

На супутниковому знімку внизу, зробленому 16 жовтня, видно, що на території аеродрому "Зябрівка" збільшилася кількість військових вантажівок, розширилася територія військового містечка, помітна наявність зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400. Також бачимо потяг, який прибув з пальним.

 

Що передувало:

  • У четвер Міністерство оборони Білорусі повідомило про виліт російської авіації з території країни начебто для "патрулювання" кордонів Союзної держави.
  • Як з'ясувалося, ворог підняв у небо з аеропорту в Мачулищах винищувачі-перехоплювачі "МіГ-31", частина з яких може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Теми: БілорусьРосіявійнакордон
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