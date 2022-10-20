Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Супутник показав, як ворог збирає сили на кордоні Білорусі й України

Євген КізіловЧетвер, 20 жовтня 2022, 12:15
фото "Радіо Свобода"

Свіжі фотографії з супутника свідчать, що на військовому аеродромі "Зябрівка" біля кордону з Україною побільшало російської техніки та військ.

Джерело: білоруська редакція "Радіо Свобода"

Деталі: Видання звертає увагу, що протягом останнього місяця військовий аеродром "Зябрівка" під Гомелем активно змінюється. Останнім часом туди прибуло більше російської техніки та військових.

Пряма мова джерела з Гомельського району: "Російська військова техніка і жива сила прибули в Зябрівку півтора тижні тому. Росіяни залишаються там з весни, але в обмеженій кількості. Доступ до Зябрівки, як і раніше, закритий. Як стояли, так і стоять російські війська, але зараз більше техніки і людей".

Більше деталей: Так виглядав військовий аеродром "Зябрівка" 24 серпня.

 

А так це виглядало менш ніж через два місяці, 16 жовтня.

 

На знімках видно, що в північній частині аеродрому будуються піщані насипи.

ВІДЕО ДНЯ
 

За інформацією "Радіо Свобода", подібні споруди у вигляді курганів можна побачити, наприклад, у військовій частині 1146 зенітно-ракетного полку, яка виконує завдання з охорони Остравецької АЕС. Там на насипах встановлені радіолокаційні станції (див. фото нижче), які використовуються для ідентифікації цілей і наведення ракет.

 

На супутниковому знімку внизу, зробленому 16 жовтня, видно, що на території аеродрому "Зябрівка" збільшилася кількість військових вантажівок, розширилася територія військового містечка, помітна наявність зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400. Також бачимо потяг, який прибув з пальним.

 

Що передувало:

  • У четвер Міністерство оборони Білорусі повідомило про виліт російської авіації з території країни начебто для "патрулювання" кордонів Союзної держави.
  • Як з'ясувалося, ворог підняв у небо з аеропорту в Мачулищах винищувачі-перехоплювачі "МіГ-31", частина з яких може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Теми: БілорусьРосіявійнакордон
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW: Ризик наступу з Білорусі невисокий

Тимчасове відключення світла по всій Україні може бути і у п’ятницю – Укренерго

НАБУ проводить обшуки в заступників двох міністрів – джерела

Україна просить про екстрадицію ексгенерала СБУ Наумова – BBC

У Конгресі США хочуть затвердити $50 млрд допомоги Україні, поки "трампісти" не здобули владу – NBC

У Білому домі підтвердили присутність іранських військових в окупованому Криму

Усі новини...
На Херсонщині йдуть активні бої, росіяни обстрілюють деокуповані села – ОВА
Вивідували позиції українських "Джавелінів": СБУ схопила 2 розвідників окупантів
Пропагандистам РФ вказали, як розповідати про "воєнний стан": наче нічого не змінилось
Після успіхів ЗСУ на Херсонщині російська армія переміщує техніку на лівий берег Дніпра – ЗМІ 
Останні новини
07:08
Зведення Генштабу: Росія перекинула 2 тисячі мобілізованих на Херсонщину
06:20
Суперяхта олігарха Мордашова покинула Гонконг
05:25
ISW: Ризик наступу з Білорусі невисокий
04:38
ЄС не встановив обмежень цін на газ, але домовився далі шукати компроміс
04:00
ОК "Південь": ЗСУ підірвали два склади з російськими боєприпасами
03:05
Байден про плани республіканців скоротити допомогу Україні: Занепокоєний
02:21
Посадовці США: Україна має вікно можливостей протягом 1,5 місяця, аби відвоювати Херсон
01:40
Росія гатила з гранатомета по Сумщині, без жертв — ОВА
01:05
Кулеба: Перебоїв з підтримкою Британії після відставки Трасс не буде
00:31
Норвегія призупинила розгляд заявок росіян на отримання притулку
Усі новини...