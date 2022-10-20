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Спутник показал, как враг собирает силы на границе Беларуси и Украины

Евгений КизиловЧетверг, 20 октября 2022, 12:15
фото "Радио Свобода"

Свежие фотографии со спутника свидетельствуют, что на военном аэродроме "Зябровка" у границы с Украиной стало больше российской техники и войск.

Источник: белорусская редакция "Радио Свобода"

Детали: Издание обращает внимание, что в течение последнего месяца военный аэродром "Зябровка" под Гомелем активно меняется. В последнее время туда прибыло больше российской техники и военных.

Прямая речь источника из Гомельского района: "Российская военная техника и живая сила прибыли в Зябровку полторы недели назад. Россияне остаются там с весны, но в ограниченном количестве. Доступ к Зябровке по-прежнему закрыт. Как стояли, так и стоят российские войска, но сейчас больше техники и людей".

Больше деталей: Так выглядел военный аэродром "Зябровка" 24 августа.

 

А так это выглядел менее чем через два месяца, 16 октября.

 

На снимках видно, что в северной части аэродрома строятся песчаные насыпи.

ВИДЕО ДНЯ
 

По информации "Радио Свобода", подобные сооружения в виде курганов можно увидеть, например, в воинской части 1146 зенитно-ракетного полка, которая выполняет задачи по охране Остравецкой АЭС. Там на насыпях установлены радиолокационные станции (см. фото ниже), которые используются для идентификации целей и наведения ракет.

 

На спутниковом снимке внизу, сделанном 16 октября, видно, что на территории аэродрома "Зябровка" увеличилось количество военных грузовиков, расширилась территория военного городка, заметно наличие зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Также видим поезд, который прибыл с горючим.

 

Что предшествовало:

  • В четверг Министерство обороны Беларуси сообщило о вылете российской авиации с территории страны якобы для "патрулирования" границ Союзного государства.
  • Как выяснилось, враг поднял в небо из аэропорта в Мачулищах истребители-перехватчики "МиГ-31", часть из которых может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Темы: БеларусьРосcиявойнаграница
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