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Угроза наступления из Беларуси растет – Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 20 октября 2022, 15:08
Алексей Громов. Фото mediacenter.org.ua

Генеральный штаб ВСУ считает, что угроза повторного наступления с территории Беларуси растет, но направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 20 октября

Прямая речь Громова: "Угроза возобновления Вооруженными силами России наступления на северном фронте растет. На этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставок вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров".

Детали: Громов отметил, что на территории Беларуси продолжаются мероприятия по развертыванию авиационных и других подразделений войск ВС РФ.

Кроме того, на территории Беларуси проводятся мероприятия для скрытой мобилизации. Также Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для запуска баллистических ракет и дронов.

По словам Громова, на аэродромах РБ стоят самолеты МиГ-31, которые могут быть вооружены крылатыми ракетами типа "Кинжал".

Представитель Генштаба заявил, что Украина на это реагирует – в частности, постоянно отслеживает ситуацию и принимает меры для надежного прикрытия границ на северном направлении.

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Предыстория: 

  • 20 октября Министерство обороны Беларуси сообщило о вылете российской авиации с территории страны якобы для "патрулирования" границ Союзного государства.
  • Как выяснилось, враг поднял в небо из аэропорта в Мачулищах истребители-перехватчики "МиГ-31", часть из которых может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
  • Белорусская редакция "Радио Свобода" опубликовала свежие фотографии со спутника, которые свидетельствуют, что на военном аэродроме "Зябровка" у границы с Украиной возросло количество российской техники и войск. 

Темы: ГенштабБеларусьРосcиявойна
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