Угроза наступления из Беларуси растет – Генштаб

Генеральный штаб ВСУ считает, что угроза повторного наступления с территории Беларуси растет, но направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 20 октября

Прямая речь Громова: "Угроза возобновления Вооруженными силами России наступления на северном фронте растет. На этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставок вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров".

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Детали: Громов отметил, что на территории Беларуси продолжаются мероприятия по развертыванию авиационных и других подразделений войск ВС РФ.

Кроме того, на территории Беларуси проводятся мероприятия для скрытой мобилизации. Также Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для запуска баллистических ракет и дронов.

По словам Громова, на аэродромах РБ стоят самолеты МиГ-31, которые могут быть вооружены крылатыми ракетами типа "Кинжал".

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Представитель Генштаба заявил, что Украина на это реагирует – в частности, постоянно отслеживает ситуацию и принимает меры для надежного прикрытия границ на северном направлении.

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