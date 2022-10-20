Угроза наступления из Беларуси растет – Генштаб
Генеральный штаб ВСУ считает, что угроза повторного наступления с территории Беларуси растет, но направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы.
Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 20 октября
Прямая речь Громова: "Угроза возобновления Вооруженными силами России наступления на северном фронте растет. На этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставок вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров".
Детали: Громов отметил, что на территории Беларуси продолжаются мероприятия по развертыванию авиационных и других подразделений войск ВС РФ.
Кроме того, на территории Беларуси проводятся мероприятия для скрытой мобилизации. Также Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для запуска баллистических ракет и дронов.
По словам Громова, на аэродромах РБ стоят самолеты МиГ-31, которые могут быть вооружены крылатыми ракетами типа "Кинжал".
Представитель Генштаба заявил, что Украина на это реагирует – в частности, постоянно отслеживает ситуацию и принимает меры для надежного прикрытия границ на северном направлении.
Предыстория:
- 20 октября Министерство обороны Беларуси сообщило о вылете российской авиации с территории страны якобы для "патрулирования" границ Союзного государства.
- Как выяснилось, враг поднял в небо из аэропорта в Мачулищах истребители-перехватчики "МиГ-31", часть из которых может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
- Белорусская редакция "Радио Свобода" опубликовала свежие фотографии со спутника, которые свидетельствуют, что на военном аэродроме "Зябровка" у границы с Украиной возросло количество российской техники и войск.