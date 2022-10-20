У Тернополі та Полтаві патрулі шукатимуть порушників економії світла

З четверга поліція Полтави патрулює місто, виявляючи підприємців, які не вимкнули зовнішнє освітлення, той самий захід впроваджують на Тернопільщині – порушників будуть притягати до відповідальності.

Джерело: голова Тернопільської ОВА Володимир Труш на брифінгу 20 жовтня, мер Полтави Олександр Мамай в Telegram

Пряма мова Труша: "Будь-ласка, вимкніть її (зовнішню рекламу - ред.), бо будете мати неприємності. Поліцейські, які патрулюватимуть місто, будуть заходити у це приміщення і притягувати до відповідальності".

Деталі: Мер Полтави Олександр Мамай повідомив, що місто з 15:00 вже патрулює Інспекція з благоустрою разом з поліцією. Підприємці, які не вимкнуть зовнішнє освітлення і не реагуватимуть рекомендації, будуть відключені від електропостачання. Він наголосив, що це крайня міра.

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