В Тернополе и Полтаве патрули будут искать нарушителей экономии света

С четверга полиция Полтавы патрулирует город, выявляя предпринимателей, которые не выключили наружное освещение, то же мероприятие внедряют на Тернопольщине – нарушителей будут притягивать к ответственности.

Источник: глава Тернопольской ОВА Владимир Труш на брифинге 20 октября, мэр Полтавы Александр Мамай в Telegram

Прямая речь Труша: "Пожалуйста, выключите ее (наружную рекламу - ред.), потому что будете иметь неприятности. Полицейские, которые будут патрулировать город, будут заходить в это помещение и привлекать к ответственности"

Реклама:

Детали: Мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что город с 15:00 уже патрулирует Инспекция по благоустройству начинает вместе с полицией. Предприниматели, которые не выключат наружное освещение и не будут реагировать на рекомендации, будут отключены от электроснабжения. Он подчеркнул, что это крайняя мера.

Предыстория:

18 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября российские оккупанты разрушили 30% электростанций Украины.

Города в разных регионах Украины решили сократить работу общественного транспорта, отключать наружное освещение и ограничить электроснабжение крупных предприятий, чтобы снизить потребление электроэнергии на фоне российских ударов по энергетическим объектам.