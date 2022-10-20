Міноборони Білорусі заявило про підготовку Заходу до війни проти неї та РФ

Глава міноборони Білорусі Віктор Хренін заявив про підготовку Заходу до "загарбницької війни", у якій Росію і Білорусь нібито позиціонують як імовірних супротивників.

Джерело: Хренін у Гродно в четвер, передає державне агентство БЕЛТА

Пряма мова: "Очевидною ознакою підготовки Заходу до війни є спрямованість і масштаби заходів оперативно-бойової підготовки. Під час них відпрацьовуються питання створення наступальних угруповань і застосування військ на російському і білоруському напрямках.

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...При цьому з року в рік ми відзначаємо інтенсивність проведених навчань з одночасним збільшенням кількості застосовуваних сил і засобів. Тільки з початку цього року проведено понад 40 навчань, у яких було задіяно понад 100 тис. осіб. Ведуться приготування до загарбницької війни. Білорусь і Росія на цих заходах позиціонуються як ймовірний противник".

Деталі: Хренін також заявив, що "розгорнуті в суміжних країнах натовські формування можуть стати основою для створення ударних угруповань проти Білорусі та Росії".

Глава Міноборони Білорусі також заявив про підготовку Польщі "до війни, аж ніяк не оборонної".

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Крім того, він вважає, що війна в Україні несе загрозу безпеці Білорусі.

"Сьогодні спровокований конфлікт Заходом в Україні також несе загрозу безпеці нашої держави. Навіть незважаючи на те, що білоруси не воюють з Україною. Безпрецедентна підтримка США і колективним Заходом України – накачування сучасною технікою, вкладання грошей – об'єктивно веде до затягування військового протистояння", – сказав Хренін.

Він також боїться, що зброя з України буде використовуватися в заворушеннях у Білорусі.

"Ми бачимо, як зброя, що поставляється Україні, безконтрольно продається на чорному ринку озброєння. Ніхто не дасть гарантій, що це озброєння не потрапляє до рук радикально налаштованих наших громадян, готових виступити на боці деструктивних сил на території Білорусі", – заявив глава Міноборони країни.

Що передувало: У Білорусі частині співробітників МНС виділили зброю, щоб "захищати вітчизну" в разі бойових дій, також у країні тренуються проводити евакуацію населення і розповідають про укриття.

Генеральний штаб ЗСУ вважає, що загроза повторного наступу з території Білорусі зростає, але напрямок наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону.