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Минобороны Беларуси заявило о подготовке Запада к войне против нее и РФ

Катерина ТищенкоЧетверг, 20 октября 2022, 18:21
Минобороны Беларуси заявило о подготовке Запада к войне против нее и РФ
Виктор Хренин, фото БЕЛТА

Глава минобороны Беларуси Виктор Хренин заявил о подготовке Запада к "захватнической войне", в которой Россия и Беларусь якобы позиционируются как вероятные противники.

Источник: Хренин в Гродно в четверг, передает государственное агентство БЕЛТА

Прямая речь: "Очевидным признаком подготовки Запада к войне является направленность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки. В их ходе отрабатываются вопросы создания наступательных группировок и применения войск на российском и белорусском направлениях.

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…При этом из года в год мы отмечаем интенсивность проводимых учений с одновременным увеличением количества применяемых сил и средств. Только с начала этого года проведено более 40 учений, в которых было задействовано свыше 100 тыс. человек. Ведутся приготовления к захватнической войне. Беларусь и Россия на этих мероприятиях позиционируются в качестве вероятного противника".

Детали: Хренин также заявил, что "развернутые в сопредельных странах натовские формирования могут стать основой для создания ударных группировок против Беларуси и России".

Глава Минобороны Беларуси также заявил о подготовке Польши "к войне, отнюдь не оборонительной".

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Кроме того, он считает, что война в Украине несет угрозу безопасности Беларуси.

"Сегодня спровоцированный конфликт Западом в Украине также несет угрозу безопасности нашего государства. Даже несмотря на то, что белорусы не воюют с Украиной. Беспрецедентная поддержка США и коллективным Западом Украины – накачивание современной техникой, вкладывание денег –объективно ведет к затягиванию военного противостояния", – сказал Хренин.

Он также боится, что оружие из Украины будет использоваться в беспорядках в Беларуси.

"Мы видим, как оружие, поставляемое Украине, бесконтрольно продается на черном рынке вооружения. Никто не даст гарантий, что это вооружение не попадает в руки радикально настроенных наших граждан, готовых выступить на стороне деструктивных сил на территории Беларуси", - заявил глава Минобороны страны.

Что предшествовало: В Беларуси части сотрудников МЧС выделили оружие, что "защищать отечество" в случае боевых действий, также в стране тренируются проводить эвакуацию населения и рассказывают об укрытиях.

Генеральный штаб ВСУ считает, что угроза повторного наступления с территории Беларуси растет, но направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы.

Темы: Беларусьвойна
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