Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны Беларуси заявило о подготовке Запада к войне против нее и РФ

Катерина ТищенкоЧетверг, 20 октября 2022, 18:21
Виктор Хренин, фото БЕЛТА

Глава минобороны Беларуси Виктор Хренин заявил о подготовке Запада к "захватнической войне", в которой Россия и Беларусь якобы позиционируются как вероятные противники.

Источник: Хренин в Гродно в четверг, передает государственное агентство БЕЛТА

Прямая речь: "Очевидным признаком подготовки Запада к войне является направленность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки. В их ходе отрабатываются вопросы создания наступательных группировок и применения войск на российском и белорусском направлениях.

…При этом из года в год мы отмечаем интенсивность проводимых учений с одновременным увеличением количества применяемых сил и средств. Только с начала этого года проведено более 40 учений, в которых было задействовано свыше 100 тыс. человек. Ведутся приготовления к захватнической войне. Беларусь и Россия на этих мероприятиях позиционируются в качестве вероятного противника".

Детали: Хренин также заявил, что "развернутые в сопредельных странах натовские формирования могут стать основой для создания ударных группировок против Беларуси и России".

Глава Минобороны Беларуси также заявил о подготовке Польши "к войне, отнюдь не оборонительной".

Кроме того, он считает, что война в Украине несет угрозу безопасности Беларуси.

ВИДЕО ДНЯ

"Сегодня спровоцированный конфликт Западом в Украине также несет угрозу безопасности нашего государства. Даже несмотря на то, что белорусы не воюют с Украиной. Беспрецедентная поддержка США и коллективным Западом Украины – накачивание современной техникой, вкладывание денег –объективно ведет к затягиванию военного противостояния", – сказал Хренин.

Он также боится, что оружие из Украины будет использоваться в беспорядках в Беларуси.

"Мы видим, как оружие, поставляемое Украине, бесконтрольно продается на черном рынке вооружения. Никто не даст гарантий, что это вооружение не попадает в руки радикально настроенных наших граждан, готовых выступить на стороне деструктивных сил на территории Беларуси", - заявил глава Минобороны страны.

Что предшествовало: В Беларуси части сотрудников МЧС выделили оружие, что "защищать отечество" в случае боевых действий, также в стране тренируются проводить эвакуацию населения и рассказывают об укрытиях.

Генеральный штаб ВСУ считает, что угроза повторного наступления с территории Беларуси растет, но направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы.

Темы: Беларусьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

IRIS-T прошла боевое крещение и показала себя чрезвычайно – Воздушные силы

фотоЛукашенко показали белорусские беспилотники

В Киеве и области начались временные отключения электроэнергии: есть график

Россияне атаковали Запорожье ракетами: попали в дом, школу и объекты инфраструктуры

Маск спросил у Медведева, как дела в Бахмуте

ISW: Риск наступления из Беларуси невысок

Все новости...
Беларусь
Угроза наступления из Беларуси растет – Генштаб
Лукашенко – белорусам: Хотите жить спокойно – делайте то, что говорю
Спутник показал, как враг собирает силы на границе Беларуси и Украины
Последние новости
13:39
РосСМИ: количество погибших за первый месяц мобилизации превысило 50 человек
13:34
МИД Германии считает геноцидом действия российской армии в Украине
13:33
видеоОсвобожденная из плена защитница "Азовстали" Зоряна Репецка впервые встретилась с дочерьми
13:29
ВСУ уже сбивают 85% иранских дронов "Шахед"
13:04
McDonald's открыл еще два ресторана в Киеве: адреса
12:51
Объявили победителей нацпремии кинокритиков "Киноколо"
12:46
IRIS-T прошла боевое крещение и показала себя чрезвычайно – Воздушные силы
12:43
ВСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту, но в то время там не было гражданских
12:32
В Белом доме решают, проверять ли компании Маска относительно рисков нацбезопасности – СМИ
12:11
Повторный ракетный обстрел Харькова: 3 человека получили ранения
Все новости...