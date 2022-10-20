Росія разом із військовими звозить до Білорусі боєприпаси з Далекого Сходу – ЗМІ

У Білорусь разом із російськими військовими завозять і боєприпаси з Далекого Сходу Росії.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Деталі: За інформацією джерела моніторингової групи, з 26 вересня із залізничної станції в Приморському краї РФ була відправлена група вагонів з позначкою "вибухові матеріали". Ешелон прибув на станцію в Нижегородську область.

Звідти вагони з боєприпасами "причіплюються" до військових ешелонів до Білорусі.

"Так, 17 жовтня на залізничну станцію Полонка (Барановицький район, Брестська область) зі станції Ільїно прибув військовий ешелон із військовослужбовцями армії РФ, до якого було причеплено 2 вагони з боєприпасами", – повідомляє моніторингова група.

Що цьому передвало:

20 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що загроза повторного наступу з території Білорусі зростає, але напрямок наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону.

Білоруська редакція "Радіо Свобода" опублікувала свіжі фотографії з супутника, які свідчать, що на військовому аеродромі "Зябрівка" біля кордону з Україною зросла кількість російської техніки та військ.