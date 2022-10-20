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Росія разом із військовими звозить до Білорусі боєприпаси з Далекого Сходу – ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 20 жовтня 2022, 20:46
Скрін з відео "Спільноти залізничників Білорусі"

У Білорусь разом із російськими військовими завозять і боєприпаси з Далекого Сходу Росії.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Деталі: За інформацією джерела моніторингової групи, з 26 вересня із залізничної станції в Приморському краї РФ була відправлена група вагонів з позначкою "вибухові матеріали". Ешелон прибув на станцію в Нижегородську область.

Звідти вагони з боєприпасами "причіплюються" до військових ешелонів до Білорусі. 

"Так, 17 жовтня на залізничну станцію Полонка (Барановицький район, Брестська область) зі станції Ільїно прибув військовий ешелон із військовослужбовцями армії РФ, до якого було причеплено 2 вагони з боєприпасами", – повідомляє моніторингова група.

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Теми: БілорусьзброяРосія
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