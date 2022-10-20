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Россия вместе с военными свозит в Беларусь боеприпасы с Дальнего Востока – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 20 октября 2022, 20:46
Скрин из видео "Сообщества железнодорожников Беларуси"

В Беларусь вместе с российскими военными  завозят и боеприпасы с Дальнего Востока России.

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Детали: По информации источника мониторинговой группы, с 26 сентября с железнодорожной станции в Приморском крае РФ была отправлена группа вагонов с пометкой "взрывчатые материалы". Эшелон прибыл на станцию в Нижегородскую область. 

Оттуда вагоны с боеприпасами "прицепляются" к воинским эшелонам назначением в Беларусь. 

"Так, 17 октября на железнодорожную станцию Полонка (Барановичский район, Брестская область) со станции Ильино прибыл воинский эшелон с военнослужащими армии РФ, к которому было прицеплено 2 вагона с боеприпасами", –  сообщает мониторинговая группа.

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Темы: БеларусьоружиеРосcия
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