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Антонівський міст і переправа росіян у Херсоні зазнали удару – медіа

"Українська правда"П'ятниця, 21 жовтня 2022, 08:29
Антонівський міст і переправа росіян у Херсоні зазнали удару – медіа
Кирієнко й Аксьонов під Антонівським мостом, фото з most.ks.ua

По Антонівському мосту в Херсоні й по переправі, збудованій біля нього російськими загарбниками, ввечері 20 жовтня було завдано чергового удару.

Джерело: місцеве видання "Мост", перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський

Деталі: Удару було завдано в четвер близько 23:00. Пролунало шість вибухів.

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Ймовірно, в той час по переправі пересувалася техніка і жива сила російських військових, які загарбники активно переміщують на лівобережну частину Херсонської області.

У місцевих пабліках писали, що в напрямку мосту поїхали сім автомобілів "Швидкої допомоги". Можливо, є й загиблі.

Напередодні, 19 жовтня, Антонівський міст і переправу оглянули кримський ставленик Кремля у Криму Сергій Аксьонов і заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.

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Підконтрольні окупантам медіа повідомили про "удар по цивільних", які нібито переправлялися на лівобережжя. Однак удар по мосту й переправі, якщо вірити дописам, стався під час комендантської години. Тобто цивільні у той час не могли перебувати біля переправи, та й в агітках про евакуацію вказується як місце збору Річморвокзал.

Переправою, зі слів очевидців, протягом 19 і 20 жовтня рухалися вантажні машини під охороною військових. "Мост" припускає, що вивозилося награбоване.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський згодом повідомив, що 20 жовтня близько 23:00 години ЗСУ завдали удар по переправі, яку організували окупанти під Антонівським мостом у Херсоні, але "цивільних жителів міста у колоні, що рухалася переправою, не було". 

Також він зазначив: "Маємо реальні підтверджені дані від місцевих, що під час так званої "евакуації" серед цивільних переправляються на інший берег представники силових структур окупанта. Вони не тільки відрізняються по статурі і зовнішньості, а і одягом, з якого навіть не познімали товарні бірки, так швидко треба було перевдягатись… Тож, розмови про обстріл цивільних містян більше схожі на черговий фейк".

Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня повідомив, що російські окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС і планують величезну катастрофу.

Теми: Херсонвійна
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