Антоновский мост и переправа россиян в Херсоне подверглись удару – медиа

По Антоновскому мосту в Херсоне и по переправе, построенной возле него российскими захватчиками, вечером 20 октября был нанесен очередной удар.

Источник: местное издание "Мост", первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский

Детали: Удар был нанесен в четверг около 23:00. Прозвучало шесть взрывов.

Вероятно, в то время по переправе передвигалась техника и живая сила российских военных, которые захватчики активно перемещают на левобережную часть Херсонской области.

В местных пабликах писали, что в направлении моста поехали семь автомобилей "Скорой помощи". Возможно, есть и погибшие.

Накануне, 19 октября, Антоновский мост и переправу осмотрели крымский ставленник Кремля в Крыму Сергей Аксенов и заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

Подконтрольные оккупантам медиа сообщили об "ударе по гражданским", которые якобы переправлялись на левобережье. Однако удар по мосту и переправе, если верить сообщениям, произошел во время комендантского часа. То есть гражданские в то время не могли находиться возле переправы, да и в агитках об эвакуации указывается как место сбора Речморвокзал.

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По переправе, со слов очевидцев, в течение 19 и 20 октября двигались грузовые машины под охраной военных. "Мост" допускает, что вывозилось награбленное.

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский позже сообщил, что 20 октября около 23:00 часов ВСУ нанесли удар по переправе, которую организовали оккупанты под Антоновским мостом в Херсоне, но "гражданских жителей города в колонне, которая двигалась по переправе, не было".

Также он отметил: "Есть реальные подтвержденные данные от местных, что во время так называемой "эвакуации" среди гражданских переправляются на другой берег представители силовых структур оккупанта. Они не только отличаются по телосложению и внешности, а и одеждой, с которой даже не сняли товарные бирки, так быстро надо было переодеваться... Поэтому разговоры об обстреле гражданских горожан больше похожи на очередной фейк".

Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября сообщил, что российские оккупанты заминировали дамбу Каховской ГЭС и планируют огромную катастрофу.