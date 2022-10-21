Херсонські журналісти впізнали своє авто, яке викрали російські пропагандисти

Українські журналісти впізнали свій автомобіль та техніку серед награбованого, яке російські пропагандисти намагалися вивезти з окупованого Херсона.

Джерело: менеджер філії в Суспільне Херсон Михайло Сваричевський у Facebook

Пряма мова: "Спостерігаємо "самодепортацію" колаборантів з окупованого Херсону. Щоб вижити на болотах, грабують тут. Але, як показує життя , не кожному судилось ті болота побачити.

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Підтверджую, що це викрадений автотранспорт Суспільне Херсон. Враховуючи довгий термін окупації, це не є новиною для нас.

Ну і новини заради, на рухомих об'єктах компанії (техніка, автотранспорт) були встановлені приховування GPS трекери. Удар був високоточним".

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