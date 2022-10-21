Херсонські журналісти впізнали своє авто, яке викрали російські пропагандисти
П'ятниця, 21 жовтня 2022, 14:45
Українські журналісти впізнали свій автомобіль та техніку серед награбованого, яке російські пропагандисти намагалися вивезти з окупованого Херсона.
Джерело: менеджер філії в Суспільне Херсон Михайло Сваричевський у Facebook
Пряма мова: "Спостерігаємо "самодепортацію" колаборантів з окупованого Херсону. Щоб вижити на болотах, грабують тут. Але, як показує життя , не кожному судилось ті болота побачити.
Підтверджую, що це викрадений автотранспорт Суспільне Херсон. Враховуючи довгий термін окупації, це не є новиною для нас.
Ну і новини заради, на рухомих об'єктах компанії (техніка, автотранспорт) були встановлені приховування GPS трекери. Удар був високоточним".
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський згодом повідомив, що 20 жовтня близько 23:00 години ЗСУ завдали удар по переправі, яку організували окупанти під Антонівським мостом у Херсоні, але "цивільних жителів міста у колоні, що рухалася переправою, не було".
- Напередодні, 19 жовтня, Антонівський міст і переправу оглянули кримський ставленик Кремля у Криму Сергій Аксьонов і заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.
- Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня повідомив, що російські окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС і планують величезну катастрофу.