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Херсонські журналісти впізнали своє авто, яке викрали російські пропагандисти

Альона Мазуренко П'ятниця, 21 жовтня 2022, 14:45
Херсонські журналісти впізнали своє авто, яке викрали російські пропагандисти
ВИБУХ У ХЕРСОНІ влітку 2022. ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ СТРАТКОМ ЗСУ

Українські журналісти впізнали свій автомобіль та техніку серед награбованого, яке російські пропагандисти намагалися вивезти з окупованого Херсона.

Джерело: менеджер філії в Суспільне Херсон Михайло Сваричевський у Facebook

Пряма мова: "Спостерігаємо "самодепортацію" колаборантів з окупованого Херсону. Щоб вижити на болотах, грабують тут. Але, як показує життя , не кожному судилось ті болота побачити.

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Підтверджую, що це викрадений автотранспорт Суспільне Херсон. Враховуючи довгий термін окупації, це не є новиною для нас.

Ну і новини заради, на рухомих об'єктах компанії (техніка, автотранспорт) були встановлені приховування GPS трекери. Удар був високоточним".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський згодом повідомив, що 20 жовтня близько 23:00 години ЗСУ завдали удар по переправі, яку організували окупанти під Антонівським мостом у Херсоні, але "цивільних жителів міста у колоні, що рухалася переправою, не було". 
  • Напередодні, 19 жовтня, Антонівський міст і переправу оглянули кримський ставленик Кремля у Криму Сергій Аксьонов і заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.
  • Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня повідомив, що російські окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС і планують величезну катастрофу.

Теми: Херсонокупаціявійна
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