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Херсонские журналисты узнали свое авто, которое угнали российские пропагандисты

Алена МазуренкоПятница, 21 октября 2022, 14:45
Херсонские журналисты узнали свое авто, которое угнали российские пропагандисты
ВЗРЫВ В ХЕРСОНЕ летом 2022 года. ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА СТРАТКОМ ВС

Украинские журналисты узнали свой автомобиль и технику среди награбленного, которое российские пропагандисты пытались вывезти из оккупированного Херсона.

Источник: менеджер филиала в "Суспільне.Херсон" Михаил Сваричевский в Facebook

Прямая речь: "Наблюдаем "самодепортацию" коллаборационистов из оккупированного Херсона. Чтобы выжить на болотах, грабят здесь. Но, как показывает жизнь, не каждому суждено те болота увидеть.

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Подтверждаю, что это похищенный автотранспорт "Суспільне.Херсон". Учитывая долгий срок оккупации, это не является новостью для нас.

Ну и новости ради, на подвижных объектах компании (техника, автотранспорт) были установлены скрывающие GPS трекеры. Удар был высокоточным".

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Напомним: 

  • Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что 20 октября около 23:00 часов ВСУ нанесли удар по переправе, которую организовали оккупанты под Антоновским мостом в Херсоне, но "гражданских жителей города в колонне, которая двигалась по переправе, не было". 
  • Накануне, 19 октября, Антоновский мост и переправу осмотрели крымский ставленник Кремля в Крыму Сергей Аксенов и заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.
  • Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября сообщил, что российские оккупанты заминировали дамбу Каховской ГЭС и планируют огромную катастрофу.

Темы: Херсоноккупациявойна
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