Херсонские журналисты узнали свое авто, которое угнали российские пропагандисты

ВЗРЫВ В ХЕРСОНЕ летом 2022 года. ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА СТРАТКОМ ВС

Украинские журналисты узнали свой автомобиль и технику среди награбленного, которое российские пропагандисты пытались вывезти из оккупированного Херсона.

Источник: менеджер филиала в "Суспільне.Херсон" Михаил Сваричевский в Facebook

Прямая речь: "Наблюдаем "самодепортацию" коллаборационистов из оккупированного Херсона. Чтобы выжить на болотах, грабят здесь. Но, как показывает жизнь, не каждому суждено те болота увидеть.

Подтверждаю, что это похищенный автотранспорт "Суспільне.Херсон". Учитывая долгий срок оккупации, это не является новостью для нас.

Ну и новости ради, на подвижных объектах компании (техника, автотранспорт) были установлены скрывающие GPS трекеры. Удар был высокоточным".

Напомним:

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