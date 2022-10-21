Херсонские журналисты узнали свое авто, которое угнали российские пропагандисты

ВЗРЫВ В ХЕРСОНЕ летом 2022 года. ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА СТРАТКОМ ВС

Украинские журналисты узнали свой автомобиль и технику среди награбленного, которое российские пропагандисты пытались вывезти из оккупированного Херсона.

Источник: менеджер филиала в "Суспільне.Херсон" Михаил Сваричевский в Facebook

Прямая речь: "Наблюдаем "самодепортацию" коллаборационистов из оккупированного Херсона. Чтобы выжить на болотах, грабят здесь. Но, как показывает жизнь, не каждому суждено те болота увидеть.

Реклама:

Подтверждаю, что это похищенный автотранспорт "Суспільне.Херсон". Учитывая долгий срок оккупации, это не является новостью для нас.

Ну и новости ради, на подвижных объектах компании (техника, автотранспорт) были установлены скрывающие GPS трекеры. Удар был высокоточным".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: