Херсонские журналисты узнали свое авто, которое угнали российские пропагандисты
Пятница, 21 октября 2022, 14:45
Украинские журналисты узнали свой автомобиль и технику среди награбленного, которое российские пропагандисты пытались вывезти из оккупированного Херсона.
Источник: менеджер филиала в "Суспільне.Херсон" Михаил Сваричевский в Facebook
Прямая речь: "Наблюдаем "самодепортацию" коллаборационистов из оккупированного Херсона. Чтобы выжить на болотах, грабят здесь. Но, как показывает жизнь, не каждому суждено те болота увидеть.
Подтверждаю, что это похищенный автотранспорт "Суспільне.Херсон". Учитывая долгий срок оккупации, это не является новостью для нас.
Ну и новости ради, на подвижных объектах компании (техника, автотранспорт) были установлены скрывающие GPS трекеры. Удар был высокоточным".
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что 20 октября около 23:00 часов ВСУ нанесли удар по переправе, которую организовали оккупанты под Антоновским мостом в Херсоне, но "гражданских жителей города в колонне, которая двигалась по переправе, не было".
- Накануне, 19 октября, Антоновский мост и переправу осмотрели крымский ставленник Кремля в Крыму Сергей Аксенов и заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.
- Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября сообщил, что российские оккупанты заминировали дамбу Каховской ГЭС и планируют огромную катастрофу.