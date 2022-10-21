Херсонские журналисты узнали свое авто, которое угнали российские пропагандисты
Пятница, 21 октября 2022, 14:45
Украинские журналисты узнали свой автомобиль и технику среди награбленного, которое российские пропагандисты пытались вывезти из оккупированного Херсона.
Источник: менеджер филиала в "Суспільне.Херсон" Михаил Сваричевский в Facebook
Прямая речь: "Наблюдаем "самодепортацию" коллаборационистов из оккупированного Херсона. Чтобы выжить на болотах, грабят здесь. Но, как показывает жизнь, не каждому суждено те болота увидеть.
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Подтверждаю, что это похищенный автотранспорт "Суспільне.Херсон". Учитывая долгий срок оккупации, это не является новостью для нас.
Ну и новости ради, на подвижных объектах компании (техника, автотранспорт) были установлены скрывающие GPS трекеры. Удар был высокоточным".
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Напомним:
- Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что 20 октября около 23:00 часов ВСУ нанесли удар по переправе, которую организовали оккупанты под Антоновским мостом в Херсоне, но "гражданских жителей города в колонне, которая двигалась по переправе, не было".
- Накануне, 19 октября, Антоновский мост и переправу осмотрели крымский ставленник Кремля в Крыму Сергей Аксенов и заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.
- Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября сообщил, что российские оккупанты заминировали дамбу Каховской ГЭС и планируют огромную катастрофу.