Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Бєлгородській області через обстріл пошкоджена підстанція, є перебої зі світлом та водою

"Українська правда"П'ятниця, 21 жовтня 2022, 20:52
Скрін з відео з місцевих Telegram-каналів

У Бєлгородській області Росії пошкоджена електропідстанція внаслідок обстрілу, як стверджує місцева влада, є перебої з водопостачанням і знеструмлення.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram

Деталі: За його словами, внаслідок прямого влучання снаряда сталася пожежа на "одному з промислових підприємств" Шебекінського округу. Є одна постраждала. 

Оновлено о 20:44: Губернатор повідомив, що снарядами було пошкоджено підстанцію, яка розташована поруч із промисловим підприємством.

"У зв'язку з цим низку споживачів було відключено від світла, а також знеструмлено кілька об'єктів водопостачання та водовідведення", - додав він.

 
 

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Росіяпожежа
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Окупанти наказали мешканцям Херсона залишити місто і переправитись на лівий берег Дніпра

Помер журналіст Леонід Канфер

У Кличка оцінили ймовірність того, що киянам доведеться сидіти без тепла

аудіо"Наше командування оху*ло просто": мобілізованих РФ кидають у саме пекло – СБУ

Ранковий удар РФ: ППО збила 18 російських ракет

США не бачать ознак, що РФ зацікавлена у припиненні війни

Усі новини...
Росія
Окупанти вдарили по Нікопольському району, пошкоджено понад 20 будинків – ОВА
Росія вербує бойовиків у країні Близького Сходу – штаб
У Чорному морі ворог збільшив корабельне угруповання до 10 одиниць
Останні новини
15:31
Канцлер Німеччини назвав ще одну причину, чому не надає Україні танки
15:24
У Луцьку фактично знищено об'єкт енергетики – мер
15:05
Шольц: Конференція з питань відновлення України має дати сигнал надії
15:03
Температура в оселях киян буде такою ж, як і в минулі зими – КМДА
14:50
Ракетні удари РФ залишили без світла майже 1,5 мільйона українців – ОП
14:49
Ректор університету Грінченка помер від вогнепального поранення, ймовірно самогубство – поліція
14:43
Окупанти почали скидати воду з Каховського водосховища
14:41
Медикиня "Азовсталі" Вікторія Обідіна виклала перший допис після звільнення з полону
14:24
Чи готовий Київ до зими: заступник голови КМДА про ризики для опалювального сезону
14:08
Окупанти наказали мешканцям Херсона залишити місто і переправитись на лівий берег Дніпра
Усі новини...