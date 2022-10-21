У Бєлгородській області через обстріл пошкоджена підстанція, є перебої зі світлом та водою

Скрін з відео з місцевих Telegram-каналів

У Бєлгородській області Росії пошкоджена електропідстанція внаслідок обстрілу, як стверджує місцева влада, є перебої з водопостачанням і знеструмлення.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram

Деталі: За його словами, внаслідок прямого влучання снаряда сталася пожежа на "одному з промислових підприємств" Шебекінського округу. Є одна постраждала.

Оновлено о 20:44: Губернатор повідомив, що снарядами було пошкоджено підстанцію, яка розташована поруч із промисловим підприємством.

"У зв'язку з цим низку споживачів було відключено від світла, а також знеструмлено кілька об'єктів водопостачання та водовідведення", - додав він.

У Бєлгородській області "бавовна", влада каже, через обстріл pic.twitter.com/wUglP1HV5o — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) October 21, 2022

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