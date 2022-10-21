У Бєлгородській області через обстріл пошкоджена підстанція, є перебої зі світлом та водою
У Бєлгородській області Росії пошкоджена електропідстанція внаслідок обстрілу, як стверджує місцева влада, є перебої з водопостачанням і знеструмлення.
Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram
Деталі: За його словами, внаслідок прямого влучання снаряда сталася пожежа на "одному з промислових підприємств" Шебекінського округу. Є одна постраждала.
Оновлено о 20:44: Губернатор повідомив, що снарядами було пошкоджено підстанцію, яка розташована поруч із промисловим підприємством.
"У зв'язку з цим низку споживачів було відключено від світла, а також знеструмлено кілька об'єктів водопостачання та водовідведення", - додав він.
У Бєлгородській області "бавовна", влада каже, через обстріл pic.twitter.com/wUglP1HV5o— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) October 21, 2022
Що цьому передувало:
- 14 жовтня у російському Бєлгороді сталася пожежа на підстанції, у частині міста зникло світло.
- За день до цього місцева влада Бєлгорода також повідомяла, що підірвано склад БК та почалася детонація боєприпасів.