В Белгородской области из-за обстрела повреждена подстанция, есть перебои со светом и водой

В Белгородской области России повреждена электроподстанция в результате обстрела, как утверждают местные власти, есть перебои с водоснабжением и обесточивания.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

Детали: По его словам, в результате прямого попадания снаряда произошел пожар на "одном из промышленных предприятий" Шебекинского округа. Есть одна пострадавшая.

Обновлено в 20:44: Губернатор сообщил, что снарядами была повреждена подстанция, которая расположена рядом с промышленным предприятием.

"В связи с этим ряд потребителей были отключены от света, а также были обесточены несколько объектов водоснабжения и водоотведения", – добавил он.

У Бєлгородській області "бавовна", влада каже, через обстріл pic.twitter.com/wUglP1HV5o — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) October 21, 2022

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