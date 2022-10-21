В Белгородской области из-за обстрела повреждена подстанция, есть перебои со светом и водой
В Белгородской области России повреждена электроподстанция в результате обстрела, как утверждают местные власти, есть перебои с водоснабжением и обесточивания.
Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram
Детали: По его словам, в результате прямого попадания снаряда произошел пожар на "одном из промышленных предприятий" Шебекинского округа. Есть одна пострадавшая.
Обновлено в 20:44: Губернатор сообщил, что снарядами была повреждена подстанция, которая расположена рядом с промышленным предприятием.
"В связи с этим ряд потребителей были отключены от света, а также были обесточены несколько объектов водоснабжения и водоотведения", – добавил он.
У Бєлгородській області "бавовна", влада каже, через обстріл pic.twitter.com/wUglP1HV5o— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) October 21, 2022ВИДЕО ДНЯ
Что этому предшествовало:
- 14 октября в российском Белгороде произошел пожар на подстанции, в части города пропал свет.
- За день до этого местные власти Белгорода также сообщили, что взорван склад БК и началась детонация боеприпасов.