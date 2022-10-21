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В Белгородской области из-за обстрела повреждена подстанция, есть перебои со светом и водой

"Украинская правда"Пятница, 21 октября 2022, 20:52
Скрин из видео из местных Telegram-каналов

В Белгородской области России повреждена электроподстанция в результате обстрела, как утверждают местные власти, есть перебои с водоснабжением и обесточивания.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

Детали: По его словам, в результате прямого попадания снаряда произошел пожар на "одном из промышленных предприятий" Шебекинского округа. Есть одна пострадавшая.

Обновлено в 20:44: Губернатор сообщил, что снарядами была повреждена подстанция, которая расположена рядом с промышленным предприятием.

"В связи с этим ряд потребителей были отключены от света, а также были обесточены несколько объектов водоснабжения и водоотведения", – добавил он.

 
 

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 14 октября в российском Белгороде произошел пожар на подстанции, в части города пропал свет. 
  • За день до этого местные власти Белгорода также сообщили, что взорван склад БК и началась детонация боеприпасов.

Темы: Росcияпожар
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