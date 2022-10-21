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Окупанти хочуть знищити мурал "Мілана" в Маріуполі, який є символом трагедії війни

"Українська правда"П'ятниця, 21 жовтня 2022, 21:39
Мурал "мілана", фото з Маріупольської міскради

В окупованому Маріуполі росіяни планують знищити мурал "Мілана", присвячений дівчинці, яка втратила матір під час обстрілів міста у 2015 році.

Джерело: пресслужба Маріупольської міської ради

Деталі: За інформацією міськради, офіційним приводом для знищення символу окупанти назвали "відновлення теплового контуру". 

"Насправді – намагання знищити пам‘ять про власні злочини та обстріл нашого міста ще у 2015 році. Адже мурал став символом трагедії війни та надії на мир й відновлення", – йдеться в повідомленні.

Довідково: Мілані було шість років, коли мікрорайон "Східний", в якому вона проживала разом з мамою, накрило обстрілами. Мама загинула. Дівчинці медики змушені були ампутувати ногу. Вона пережила кілька операцій і заново вчилася ходити.

Мурал "Мілана" символізує біль і горе, які Росія принесла в Україну. 

Що цьому передувало: Два дні тому у центрі Маріуполя російські окупанти демонтували меморіал жертвам голодомору, встановлений у 2004 році. 

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Теми: окупаціякультуравійна
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